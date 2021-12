Cesar Acuña: Somos Perú, Partido Morado y Podemos Perú se aliaron con el Gobierno

El excandidato presidencial César Acuña afirmó que “no va a negociar con nadie” y descartó que exista un “cogobierno” de la organización Alianza para el Progreso (APP) con el presidente de la República, Pedro Castillo.

En esa misma línea, aseguró que los partidos políticos Somos Perú, Podemos Perú y Partido Morado son aliados de la actual gestión de Castillo Terrones. Esto, durante una conferencia de prensa en el local de Jesús María de APP donde Acuña Peralta aseguró que las tres organizaciones “se reparten la torta” .

“Que se reparta la torta con otros. Ya he visto que Somos Perú, se alió con el Gobierno, ya he visto que Podemos Perú se alió con el Gobierno, ya he visto que el Partido Morado se alió con el Gobierno . Ese es su problema. Nosotros no lo vamos a permitir, lo vamos a fiscalizar”, manifestó.

Seguidamente, Acuña mencionó que “para demostrar con hechos” que no están con el gobierno de Pedro Castillo, la bancada de APP presentó una moción pidiendo a la Comisión de Fiscalización, presidida por el legislador fujimorista Alejandro Aguinaga, “que se nombre una comisión especial para que nos digan que cosa ha pasado en la casa de Breña”.

“Digo es para aclarar que no tengo nada que negociar, pero sí tengo que ser defensor de la cual se debe Alianza para el Progreso. Quiero agradecer a mis responsables políticos regionales (...) Mis congresistas no se van a vender por obras . Qué quede claro el ADN de APP es la honestidad y la transparencia”, aseveró.

En otro momento, César Acuña aclaró que, el voto a favor de la mayoría de legisladores de APP, no significa una cohesión con la gestión de Pedro Castillo, y resaltó que APP es “un partido de centro” que no permitirá “abusos de la derecha ni de la izquierda”.