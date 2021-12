Arequipa: excongresistas Eguren y Rondón habrían recibido casi medio millón de soles de PrestaPerú

Los excongresistas por Arequipa del periodo 2011 – 2016, Juan Carlos Eguren Neuenschwander y Gustavo Rondón Fudinaga están vinculados al caso Los embaucadores del sur, presunta organización criminal que se apropió ilícitamente de los aportes de los socios de lo que fue la cooperativa PrestaPerú.

La Fiscalía allanó las viviendas de ambos congresistas. En conferencia de prensa, el fiscal provincial contra la criminalidad organizada a cargo del caso, Arturo Mosqueira, señaló que hay una sospecha que los congresistas recibieron dinero de PrestaPerú a cambio de retrasar el proyecto de ley que tenía la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), para supervisar a las cooperativas. Entre ambos, el dinero que habrían recibido es casi medio millón de soles.

Según la hipótesis fiscal, el dinero se entregó mediante intermediarios que eran los familiares de los exlegisladores, quienes habrían simulado la prestación de servicios a la cooperativa.

En el caso de Juan Carlos Eguren, la intermediaria para el pago de 300 mil soles habría sido su esposa y en el caso de Gustavo Rondón, el nexo fue su hermano. Habría recibido 104 mil soles.

El fiscal explicó que los exparlamentarios no fueron intervenidos, porque el nivel de sospecha no es tan fuerte. En estos 15 días de detención preliminar para los otros investigados, se citará a Eguren y Rondón para pedirles que acrediten que esos servicios se prestaron a la cooperativa. No descartó que se pida prisión preventiva.

“La imputación es que la SBS tenía proyectos de ley, para que pueda participar en la supervisión de las cooperativas. Estos proyectos no se lograban aprobar sino hasta la legislatura siguiente. Esa es la colaboración que tenían en el periodo que les he mencionado (2011-2016)”, manifestó el fiscal Mosqueira.

Cabe señalar que los investigados por este caso es por los delitos de apropiación ilícita de los aportes de los socios, fraude en la administración y corrupción de funcionarios.