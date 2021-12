Arequipa: excongresista Gustavo Rondón afirma que nunca recibió dinero de PrestaPerú

El excongresista de la República, Gustavo Rondón Fudinaga, se pronunció tras ser incluido en las investigaciones en contra de la presunta organización criminal Los embaucadores del sur.

Según la hipótesis fiscal, Rondón Fudinaga habría recibido por medio de su hermano S/ 104.000 por parte de PrestaPerú. El fiscal Arturo Mosqueira Cornejo de la segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos Contra la Criminalidad Organizada precisó que la imputación se debe a que habría entorpecido la promulgación de una ley con la que la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) buscaba intervenir las cooperativas. Por el mismo cargo también incluyeron al excongresista Juan Carlos Eguren.

En su defensa, el también exgerente de Salud en Arequipa aseguró que él nunca recibió dinero de la entidad financiera y que el monto que cobró su hermano sería por temas publicitarios. “El fiscal dijo que hay un colaborador eficaz que señala que yo habría recibido tanto dinero. Eso es una hipótesis aún, es algo que debió corroborarse antes de hablar”, indicó.

Al ser consultado sobre su posición en ese momento a la ley que promovía la SBS, Rondón indicó que no recuerda si estuvo a favor o e contra de dicho proyecto. “ La verdad es que no recuerdo bien , tendría que buscar. Los congresistas a veces apoyamos proyectos de otros, pero no podría precisar”, indicó evadiendo la pregunta.

El exparlamentario agregó que no retiraron ningún bien de su inmueble que fue allanado en la ciudad de Lima y agregó que estará presto a colaborar en las investigaciones del Ministerio Público.