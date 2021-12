Luque pide reconsiderar votación con la que se rechazó investigar a Cordero por agresión

La congresista de Juntos por el Perú Ruth Luque envió un oficio a la parlamentaria de Acción Popular y presidenta de la Comisión de Ética, Karol Paredes, para que se reconsidere la votación con la que se blindó al legislador de Fuerza Popular Luis Cordero, quien fue denunciado por su expareja por agresión y acoso.

A través de su cuenta en Twitter, Luque aseguró que la solicitud se da a raíz de que “hechos difundidos dan cuenta de que los graves actos de violencia en el ‘pasado’ continuarían”, en referencia al presunto intento de soborno y hostigamiento por parte de Cordero en contra de la víctima.

“Ante el anuncio de la denuncia, una persona se habría comunicado con ella (víctima) con el siguiente mensaje: ‘Te vas a perjudicar. Tú tienes que impedirlo porque tú eres una mujer y se va a tocar tu intimidad’. Me dijo (que) no te conviene. Me ofreció pagarme los siete años que he trabajado para ellos sin sueldo, pero con compromiso de que no diga nada al respecto”, se lee en el escrito.

La expareja de Cordero Jon Tay también precisó que en los mensajes se hizo hincapié en que el fujimorista integra la Comisión de Inteligencia del Congreso. “Me han estado llenando de mensajes, de llamadas, diciéndome que tenga cuidado. Por si acaso él está en la Comisión de Inteligencia y me mandó unas capturas de la comisión a la que pertenece”, reza el texto.

Pedido de reconsideración presentado por Ruth Luque. Foto: captura de Twitter

Comisión de Ética blindó a Luis Cordero

En la sesión del último lunes de la Comisión de Ética se rechazó iniciar una indagación contra el fujimorista Luis Cordero por las agresiones que dio a conocer su expareja.

La votación fue de 5 votos en contra, 6 abstenciones y 2 a favor. Los parlamentarios que se opusieron a investigar a Cordero Jon Tay fueron: