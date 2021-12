La admisión de la vacancia llega debilitada a su votación

La admisión de la moción de vacancia presidencial llega debilitada debido a que la mayoría de los partidos políticos, con representación congresal, se han manifestado a favor de la permanencia del mandatario Pedro Castillo.

El pleno del Congreso discute hoy este pedido para que el jefe del Estado asista en no menos de diez días al Hemiciclo y se defienda de las acusaciones contra su probidad. Luego de eso, los parlamentarios podrían decidir si lo destituyen o no.

La oposición vacadora necesita 52 congresistas a favor para que el pedido de vacancia sea admitido. Hasta la semana pasada contaban con esos votos. Sin embargo, el panorama ha cambiado: al cierre de esta nota ya no los tenían. Había 50 a favor, 75 en contra y 4 en evaluación, de Somos Perú y el Partido Morado.

Las únicas bancadas que apoyarán en bloque citar al mandatario son Fuerza Popular (24 votos), Avanza País (10 votos) y Avanza País (9 votos). Ellos son 43. Les falta nueve.

Ayer el presidente de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, comunicó que su agrupación está en contra de revocar a Castillo. Sin embargo, en esta bancada los legisladores Gladys Echaiz y Roberto Chiabra, ambos invitados, y Lady Camones y Alejandro Soto hicieron públicas sus intenciones por interpelar a Castillo.

Soto dijo a La República que él resuelve a su propio juicio, independiente de lo que diga Acuña. Mientras que Echaiz y Chiabra, como sabemos, pocas veces votan en la misma sintonía de APP.

César Acuña, comunicó que su agrupación está en contra de revocar a Castillo. Foto: Gerardo Marín / La República

En Somos Perú, hasta donde pudo conocer este diario, son dos los legisladores que darían luz verde a la moción. Uno de ellos es Kira Alcarraz. Una fuente de esta bancada dijo que el segundo es Alfredo Azurín, quien no respondió nuestras comunicaciones. Su colega Héctor Valer evaluaba sumarse, pero se sometería a la decisión del partido.

La presidenta de Somos Perú, Patricia Li, se opone a cualquier intento de destitución presidencial. Así lo recalcó en la noche, en los exteriores de Palacio. En esa misma línea está el portavoz José Jerí, quien sostiene que no hay argumentos suficientes para que el Congreso continúe con este proceso.

En Podemos Perú es confirmado que Carlos Anderson marcará en verde. El dueño del partido, José Luna Gálvez, por su parte, recalcó que su organización se opondrá.

Los del Partido Morado aún lo evalúan, pese a que su secretario general, Rodolfo Pérez, está en contra de la destitución del profesor cajamarquino.

Estas son las agrupaciones donde hay posiciones discordantes y legisladores indecisos.

Quienes cerraron filas, y en bloque, a la moción son Juntos por el Perú, Perú Libre y Acción Popular.

La reunión de la bancada de la lampa concluyó con que los congresistas votarán en contra de la admisión de esta solicitud. AP tiene 14 votos. María del Carmen Alva, presidenta del Congreso y legisladora acciopopulista, no vota porque dirige la sesión del Pleno.

Con la mayoría de fuerzas políticas en contra, los números no favorecen, por ahora, a Fuerza Popular y sus aliados en su intento por derrocar a Castillo.

A eso se suma que la moción de vacancia está desactualizada. Cabe precisar que esta no incluye las reuniones en la casa de Breña y los US$ 20 mil del exsecretario presidencial Bruno Pacheco encontrados en Palacio. La oposición no puede incluir anexos. Tendrán que presentar otro oficio si desean que el presidente responda por nuevas imputaciones.

La vacancia, luego de ser admitida, necesita 87 votos para aprobarse, pero, como dijo la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, a Canal N, por ahora, no hay ánimos para eso.

La palabra

César Acuña, Alianza para el Progreso

“Hemos tenido mucho cuidado en mirar los videos y no se ha visto nada. Es lamentable. Eso nos hizo tomar una decisión: nosotros no vamos a apoyar para que se admita la vacancia”.

José Jerí, Somos Perú

“Con los hechos, a la fecha, no habría elementos para admitir a debate la moción de vacancia presidencial. Finalmente, me allanaré a la decisión colectiva de la bancada y el partido”.