Grupos de derecha buscarían desestabilizar al Gobierno desde el exterior

Un grupo de políticos y empresarios peruanos, que se oponen al Gobierno de Pedro Castillo, visitaron este martes las oficinas de los congresistas de Estados Unidos. El fin de estos encuentros sería el deslegitimar el mandato del presidente Castillo.

Según fuentes de La República en la entidad norteamericana, la comitiva, conformada por Rafael Rey Rey, José Vizquerra, Andrea Lanata y Julio César Alonso Lindley, llegó a partir de las 12.45 p. m. a la Cámara de Representantes del Congreso y se dirigió a los despachos de los parlamentarios demócratas Susan Wild, Mark Green, Darren Soto y otros, en la sede de Washington.

Los dos primeros peruanos fueron anunciados en el correo de invitación que habría enviado el Instituto Interamericano para la Democracia a los congresistas para este encuentro, en el que también asistió su director ejecutivo, Carlos Sánchez.

Cabe señalar que, esta institución cubano-americana también organizó el 18 noviembre el foro virtual denominado “¿100 días de castrochavismo en el Perú? Análisis de los 100 primeros días del presidente Pedro Castillo”, en el que participó Rafael Rey, así como Jorge del Castillo, Lourdes Flores y César Combina, representantes del grupo de derecha extrema que no reconoce los resultados de los comicios de este 2021.

Cada reunión ejecutada hoy en el Parlamento tuvo una duración de media hora aproximadamente. Aún no se logró confirmar si en el encuentro fue con los parlamentarios estadounidenses o solo con sus asesores.

De acuerdo a nuestras fuentes en el Congreso de Estados Unidos, la mayoría de gobiernos envían a esta entidad a sus representantes para que informen a los congresistas sobre la realidad en sus países. Por tal motivo no hay mayores inconvenientes de que los parlamentarios los reciban.

Invitación de oposición

La convocatoria para la reunión, que anteriormente informó este diario, llegó a los correos de diferentes senadores y parlamentarios de Estados Unidos. En esta se precisaba que los peruanos llegarían el 6, 7 y 8 de diciembre a Washington y el objetivo era “discutir” las elecciones peruanas 2021 “y sus implicaciones para la seguridad regional y los intereses” del país norteamericano.

Además, mencionaron que la campaña electoral del entonces candidato Pedro Castillo “expresó simpatía por Sendero Luminoso” y que la comitiva tiene la preocupación de que el país “esté subsumido en la empresa regional político-criminal que une a la Venezuela de Maduro, empresas fantasmas y otros gobiernos simpatizantes en una variedad de operaciones criminales, que incluyen corrupción, lavado de dinero, narcotráfico y contrabando de oro”.

Al ser consultado Rafael Rey sobre su participación en este evento, solo evitó dar declaraciones a este medio.

Hernando de Soto espera participación del exterior

Por su parte, Hernando de Soto informó ayer en Willax que busca que otros países de Europa y Estados Unidos pueda tomar posición sobre la legitimidad del Gobierno peruano.

“Hace dos meses y medio que he comenzado una gira a varios países en el exterior. (...) He estado en el Consejo Nacional de Seguridad, he estado con la gente del Congreso. (...) Y al mismo tiempo me he ido a ver a los jefes de las distintas organizaciones internacionales que se ocupan del Perú para comenzar a organizar, ya que entre peruanos no nos estamos entendiendo, que entre la gente del exterior a comenzar a dirimir si esto es un Gobierno legítimo o no”, comentó.

Sin embargo, luego de críticas señaló en su cuenta de Twitter que el objetivo es “promover los intereses de todos los peruanos”, por lo que niega avalar una intervención militar en el Perú.

Foto: Félix Contreras/La República.

Cancillería y embajada responden

Tras ser alertado de las participaciones de los políticos y empresarios, el Ministerio de Relaciones Exteriores anunció, a través de su cuenta de Twitter, que el Gobierno de Estados Unidos reitera su respaldo al jefe de Estado peruano, Pedro Castillo, por lo que niega ser parte de un intento de desestabilizar su mandato.

“La Cancillería ha recibido del Gobierno de los Estados Unidos las seguridades (de) que ese país no participa en ninguna actividad desestabilizadora del orden democrático en el Perú. Por el contrario, dicho país ha ratificado el apoyo a nuestro Gobierno en sus esfuerzos por la preservación del Estado de derecho y la institucionalidad democrática”, se lee en el comunicado de la entidad.

En esta misma línea, la Embajada de Estados Unidos también se pronunció en la misma red social y aseguró que el país norteamericano no busca intervenir al Perú.

“Los Estados Unidos apoya a las instituciones democráticas y rechaza las alegaciones de que el Gobierno estadounidense esté buscando intervenir de cualquier forma en el Perú. Apoyamos al pueblo peruano y trabajamos hombro a hombro con sus representantes electos por el pueblo”, se lee en el mensaje.