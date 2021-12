Patricia Li sobre Chirinos: “Hacer política no es estar sentado en un escritorio y venir a gritar”

Patricia Li, presidenta del partido Somos Perú, se presentó junto con otros líderes políticos ante la prensa tras el diálogo que sostuvieron con el presidente Pedro Castillo el último lunes 6 de diciembre. Consultada por la actuación de Patricia Chirinos durante el proceso de vacancia, Li criticó el obstruccionismo de la congresista de Avanza País.

“Las agendas personales no las necesitamos hoy. Necesitamos pensar en el bien del Perú, si uno quiere algo, que lo haga afuera, acá lo primero es el bienestar de la gente, que salgan a las calles, a los asentamientos humanos, los mercados están vacíos, la gente no puede comprar un pollo entero, no tiene trabajo”, mencionó a su salida de Palacio de Gobierno.

“Lo digo yo, porque yo camino, paro en zapatillas y tengo un montón de ollas y hago labor social. Hacer política no es estar sentado en un escritorio y venir a gritar, es salir a la calle donde está la gente que más lo necesita”, agregó.

Junto con Li estuvieron presentes el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón; el presidente de Nuevo Perú, Roberto Sánchez; el congresista de Podemos Perú José Luna Gálvez; entre otros actores políticos, quienes consensuaron hacer un “frente” contra quienes promueven la vacancia de Castillo Terrones, tal y como lo afirmó Cerrón.

El último viernes 3 de diciembre, la exalcaldesa de Punta Negra adelantó que le pidió al mandatario aclarar las presuntas reuniones extraoficiales con funcionarios sostenidas en el domicilio de la calle Sarratea, en Breña.

“Le he pedido, de manera personal, que la gente está inquieta y todo el Perú quiere que nos responda y que nos aclare sobre el tema de Breña y el presidente me ha dicho buenamente: ‘Sí lo voy a aclarar y voy a salir en prensa para hacer esto’. Esta reunión ha sido positiva”, afirmó.