La vacancia de Pedro Castillo: ¿cómo ve la prensa extranjera al Perú?

El Congreso de la República discute hoy la quinta moción de vacancia en menos de cuatro años. En La Entrevista, Paola Ugaz conversó con Fernando Gimeno, presidente de la Asociación de Prensa Extranjera en Perú, quien aseguró que estos meses de gobierno de Pedro Castillo dejan mucho que desear. Además, sostuvo que Keiko Fujimori repite su performance obstruccionista y poco democrática del 2016.

¿Qué dice este hecho de un país que está en medio de una pandemia?

Si esto fuese un avión, deberíamos estar con el cinturón permanentemente abrochado, porque hay turbulencias constantes, no paran, no hay momento de descanso prácticamente en los últimos cinco años. Es muy volátil, todo tremendamente efímero, una situación inestable en la que, además de la crisis política, se suma la pandemia y da como resultado un periodo traumático en muchos sentidos.

¿Qué similitudes has visto de las elecciones en Chile con las de Perú, que enfrentaron a Keiko Fujimori con Pedro Castillo?

Creo que están siendo elecciones calcadas. Una primera vuelta donde los dos candidatos más votados no tienen gran porcentaje de votos. En Chile ha sido un poco más, pero está siendo muy similar, sobre todo con el hecho de que pasen dos candidatos: uno que se puede situar cerca de la ultraderecha y el otro de una izquierda más progresista en el término social, comparado a lo que lo es Castillo. Son dos discursos muy contrapuestos que llevan mucha polarización.

RMP dice que hay una receta para ejecutar una vacancia, ¿por qué la repiten tanto?

La repiten tanto porque funciona. Si tienes los votos, es lo suficiente para poder sacar a un presidente del poder, cuando debería ser una cosa sumamente extraordinaria porque ha sido resultado del contexto electoral. Dentro de esta interpretación muy ambigua de lo que es esta figura de la incapacidad moral permanente, se ha encontrado ahí un resquicio en lo que es el ámbito constitucional, para estar promoviendo continuamente estos intentos de sacar a los presidentes en funciones.

En el caso de Perú es sumamente particular porque lo hemos visto en otros países, quizás con otros términos que no son como la vacancia; sino como un juicio político que tiene otros términos, pero lo que sucede aquí es bastante sui géneris, es muy subjetivo, no hay un hecho en sí que puedas relacionar con el término.

¿Por qué sucede aquí en Perú?

Sucede porque creo que en el momento que se tenía que haber definido esta discusión de la figura de incapacidad moral permanente no se hizo. Cuando ha Vizcarra le hacen el mismo proceso hace dos años y recurre al Tribunal Constitucional, este desistió de interpretar o definir esta figura para evitar que hayan estos procesos de nuevo. Se pudieron haber puesto unas reglas de juego más claras, pero ahora estamos en las mismas.

¿Cómo es la mirada de la prensa extranjera hacia Pedro Castillo?

El balance de los cuatro meses de Pedro Castillo es bastante pobre, deja mucho que desear. Primero, por su poca comunicación, trata de evitar a los medios lo máximo posible, pero también por sus contramarchas, por los discursos contradictorios en los que constantemente está incurriendo este Gobierno.

Son pequeñas crisis constantes, diarias, que crean ellos mismos y que precisamente contribuyen a las ansias y el hambre de sacarlo del poder que tiene la oposición. En estos cuatro meses, ha sido el propio presidente Castillo quien se ha metido autogoles.

Keiko Fujimori dijo que no iba a cometer los mismos errores que con PPK, pero no ha dialogado con Castillo. ¿No aprendió nada?

Es algo repetitivo de ella. Prometió respetar los resultados, pero siempre de manera tácita, implícita, ha ido en contra de sus palabras. Ha tratado de minar el Ejecutivo con una posición obstruccionista como lo fue con Kuczynski. Recordemos que en las últimas elecciones dijo que se arrepentía de no haber reclamado fraude en el 2016 y que pensaba que había algo ilícito en el recuento de votos.