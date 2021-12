Wilson Quispe: “No vamos a apoyar la admisión de la vacancia presidencial”

El congresista oficialista Wilson Quispe adelantó que, en la asamblea nacional del partido del lápiz, realizada el último domingo, se acordó que la postura institucional de Perú Libre será en rechazo a la admisión de vacancia presidencial impulsada por la legisladora Patricia Chirinos, de Avanza País. Así que los parlamentarios de la bancada votarían en este sentido el próximo martes en el Pleno.

“Hablo por mí, no estamos de acuerdo y no vamos a aceptarlo (la moción de vacancia). Si se refieren al acuerdo nacional del partido, tampoco estamos de acuerdo. Tanto mi posición personal como a nivel nacional se ha acordado esto (no apoyar la vacancia), y así se pondrá en conocimiento público”, declaró a Exitosa.

En esta línea, Wilson Quispe aclaró que rechazar la admisión de la vacancia presidencial no implica un apoyo ciego ante los cuestionamientos contra el jefe de Estado: “No estamos de acuerdo con ninguna situación de corrupción, así como ocurrió en gobiernos anteriores. No vamos a permitir que exista este tipo de daño al sector público y por eso rechazamos ese tipo de actitudes. Tampoco quiere decir que vamos a estar de acuerdo con una vacancia. Debemos tener un acuerdo democrático por la gobernabilidad”, agregó.

Vladimir Cerrón rechaza la vacancia

Este lunes temprano, el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, informó que su partido acordó no respaldar la moción de vacancia presentada contra el presidente Pedro Castillo por incapacidad moral permanente.