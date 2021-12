Hermana de dueño de casa de Breña ganó licitación

Pese a la férrea defensa ejercida por Alejandro Sánchez, dueño de la casa de Sarratea en Breña, donde el presidente de la República, Pedro Castillo, sostenía reuniones extraoficiales, ayer se supo que su hermana, Tania Peralta Sánchez, se vio beneficiada económicamente durante la administración del docente cajamarquino.

Hace cinco años, en 2016, los hermanos Sánchez fundaron CH&S Medilab, una empresa del rubro químico farmacéutico, ubicada en el mismo distrito capitalino que el inmueble donde el jefe del Estado despachó irregularmente durante el inicio de su gestión.

Según un informe presentado por el dominical ‘Punto final’, a fines de octubre del presente año Medilab resultó ganadora de una licitación por S/ 100.000 con la Dirección Regional de Salud de Madre de Dios.

Peralta Sánchez, química farmacéutica de profesión, admitió que Castillo Terrones suele frecuentar la vivienda de Sarratea; sin embargo, negó tener cualquier relación con el mandatario o su familia, así como con los visitadores de esta casa.

“Le hemos dado un espacio para que él venga. Todos los provincianos somos muy solidarios con la gente. Le hemos dado las facilidades, él tiene un espacio y vive ahí”, declaró para la cámara de dicho programa.

Tania Peralta Sánchez negó cualquier vínculo con el mandatario Castillo, sus familiares o funcionarios. Foto: captura de Latina

Sánchez se adelantó

Horas antes de que el programa ‘Cuarto poder’ emita un audio que según la promoción iba a ser comprometedor con el presidente Castillo, Sánchez reveló que era a él a quien se oía dialogar con el productor de ese programa en torno a un reportaje sobre el presidente.

El empresario rechazó que haya cometido delitos.

“(¿Me asegura que no hay nada que pueda comprometer en estos audios al presidente de la República?) Definitivamente, no hay nada. ¿Por qué tendríamos que mentirle al país? No he ofrecido nada. Sí me indigna la forma cómo han actuado de grabarme sin mi consentimiento”, dijo Sánchez a Latina.

“Le dije (al periodista del mencionado programa) que no pasaran esas grabaciones (de la entrada y salida de personas) que han hecho en Breña, que dicho sea de paso son malintencionadas -agregó-. Entonces, la prensa transmite estas imágenes y hay un público que sí lo va a creer. No hay nada, le dije que no lo pasaran. Mira cómo estamos, estamos muy inestables. No le ofrecí nada, simplemente le pedí que no pasaran esos audios”, señaló.

En esta entrevista, Alejandro Sánchez también precisó que conoce al jefe de Estado desde 2017 y que le entregó el hogar ubicado en el pasaje Sarratea debido a que él no cuenta con un domicilio en Lima.

Ese año, como se sabe, el presidente era dirigente magisterial y lideraba la huelga de profesores. Aquellos días de protesta conllevaron a que Castillo se hospede por un par de meses en la capital, así fue como conoció a este empresario cajamarquino.

En relación a los encuentros del mandatario Pedro Castillo con altos funcionarios y empresarios, Sánchez apuntó que “no sé sobre qué conversa el presidente en sus reuniones”.

La clave