MTC: ¿quiénes son las funcionarias implicadas en el misterioso audio?

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) removió de sus cargos a Verónica Cáceres y Lisbeth Huamán, ahora exviceministra de Transportes y exdirectora de Oficina de Monitoreo, respectivamente. La decisión de relegarlas fue tomada este último domingo 5 de diciembre, días después de revelarse un audio, vía redes sociales, en el que ambas habrían coordinado presuntamente actos de corrupción.

¿Quiénes son las funcionarias implicadas?

Verónica Cáceres Fernández de Chávarri fue designada por el MTC, el pasado 26 de agosto, mediante la Resolución Suprema n.° 006-2021-MTC, al cargo de viceministra de Transportes, en reemplazo de Paúl Werner Caiguaray Pérez. Esta, sin embargo, no fue la primera vez que Cáceres incursionó en el panorama político. Antes, en noviembre del 2019, había asumido el rol de prefecta regional de Lima Metropolitana.

Respecto a Lisbeth Huamán Montañez, quien fue jefa de Programas Sociales (2019-20) en la municipalidad de San Jerónimo (Cusco), había sido elegida el pasado 16 de septiembre del presente año para el cargo de directora de la Oficina de Monitoreo, Evaluación e Impacto del MTC.

¿Cuáles fueron los descargos de las implicadas?

Desde su cuenta oficial de Facebook, Lisbeth Huamán dio su versión sobre el caso. “Soy una mujer de honor y no estoy dispuesta a que se manche mi reputación de una manera ligera e irresponsable, por eso le doy al MTC y al ministro Silva, un plazo de 24 horas para rectificar falacias sobre una supuesta separación de mi persona y que se me este investigando por presuntos actos de corrupción”, escribió. “Que muestren las pruebas o de lo contrario me veré obligada a acudir al Poder Judicial”, agregó.

Verónica Cáceres, exviciministra de Transporte, exige al MTC que se rectifique por vincularla con el caso de corrupción. Foto: Captura Facebook

Luego, esta mañana, en una comunicación con RPP, indicó que esto se trataría de “una cortina de humo”.

De igual forma, Verónica Cáceres negó, a través de un comunicado compartido en su cuenta de Twitter, su participación en la grabación. “Respecto al audio difundido, debo dejar totalmente claro que mi persona no participa ni tiene conocimiento de esa conversación. Es más, se emplean apelativos para referirse aparentemente a mi persona, lo cual rechazo rotundamente”, indicó.

Lisbeth Huaman negó su participación en el hecho y aseguró que se trata de una "cortina de humo". Foto: Twitter

¿Qué dijo el MTC sobre el audio?

“Hemos apreciado con preocupación la difusión en redes de un audio acompañado de nombres y fotografías de personas que presuntamente habrían cometido actos de corrupción en este portafolio (….). Verónica Cáceres y Lisbeth Huamán fueron separadas de sus cargos como parte del proceso de reorganización, transparencia y lucha contra la corrupción que hemos emprendido de manera interna en este ministerio”, se lee en la nota de prensa.

¿Qué proceso seguirán las exfuncionarias?

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones informó que las dos exfuncionarias serán sometidas a un proceso de investigación encabezado por la Oficina Anticorrupción y la Oficina de Control Interno. Esto, indican, por solicitud de las autoridades de la entidad a fin de determinar el grado de responsabilidad de las implicadas.