Agüero sobre audio de Cuarto poder: Anunciaron un boom periodístico y solo hubo escándalo

La congresista de Perú Libre María Agüero se refirió al audio que hizo público Cuarto poder el último domingo 5 de diciembre, en el que se escucha al dueño de la casa del pasaje Sarratea en Breña, Alejandro Sánchez, ofreciendo “primicias y titulares” al productor Christian Sotomayor para evitar la emisión de un destape periodístico que marcó la pauta de la semana anterior.

Este audio fue bastante promocionado durante los últimos días y generó gran expectativa entre políticos y la audiencia. Al entender de la parlamentaria oficialista, el contenido revelado distaría mucho del “boom” que prometieron y consideró que solo se difundió una conversación apoyada en “especulaciones”, la cual solo genera un “escándalo” que puede enervar los ánimos de la población.

“ A veces creo que da miedo escuchar a los medios de comunicación. Sin haber escuchado a los medios llegó a mis oídos de que iba a ser todo un boom periodístico de Cuarto poder, yo me preguntaba qué ha pasado. Luego escuché y no hubo (lo que se anunció), es más el escándalo y eso no ayuda. El pueblo está indignado y en la indignación la gente no razona, hay que tener mucho cuidado con esas emociones que se despiertan en el pueblo. (…) No hubo ninguna bomba, ni nada, puras especulaciones”, expresó.

Agüero sobre la vacancia

Por otro lado, la parlamentaria oficialista opinó en la línea de lo acordado de forma partidaria por Perú Libre de no apoyar la admisión de la moción de vacancia presidencial que se votará el próximo martes 7 en el Congreso. Hizo un llamado a que los demás legisladores actúen con prudencia y con honestidad a la hora de emitir su voto.