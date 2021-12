La vacancia de Pedro Castillo y Dina Boluarte llevaría a elecciones generales

El 27 de noviembre, Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular, una de las bancadas que promueve la vacancia presidencial, aseguró en RPP que tras declararse esa vacancia lo que dice la Constitución “es que solamente hay elecciones presidenciales, nada más”. “El Congreso permanece”, agregó.

Es decir, bajo tal interpretación, si el Congreso destituye al presidente Pedro Castillo y luego a la vicepresidenta Dina Boluarte, correspondería que el titular del Congreso convoque a comicios solamente para elegir al primer mandatario.

Sin embargo, esta lectura de la Carta Magna no es exacta.

Según el artículo 115 de la Constitución, cuando existe impedimento temporal o permanente del presidente y sus vicepresidentes, el titular del Congreso convoca de inmediato a elecciones. No especifica si son solo presidenciales o también parlamentarias. La República consultó con tres constitucionalistas para demostrar que la tesis de López Aliaga es errada.

Para el constitucionalista Francisco Eguiguren, lo que correspondería es que se aplique las elecciones generales. Explicó que la razón fundamental está en que en nuestro país los mandatos presidenciales y congresales se dan por cinco años y de manera simultánea. Además sostuvo que no sería políticamente correcto elegir solamente a un nuevo presidente y que este termine heredando un Congreso elegido con anterioridad, dado que generaría aún más inestabilidad.

“Es decir, se eligen a la vez y se van a la vez. Además, si se van a hacer elecciones no sería políticamente correcto que un nuevo presidente elegido por el pueblo herede un congreso elegido con anterioridad porque eso puede generar también una inestabilidad”, señaló Eguiguren.

El jurista comentó además que podría haber una salida política en la que el mandatario renuncie y que al mismo tiempo se convoque a elecciones generales para volver a elegir también a un nuevo parlamento. “Si se va a vacar al mandatario, el presidente renuncia pero también que se vaya a elecciones generales, incluido el Congreso, porque con el grado de desprestigio político que hay en el país creo que el Parlamento tampoco cuenta con la legitimidad política suficiente como para querer vacar a un presidente y quedarse”, dijo.

El constitucionalista Omar Cairo afirmó que ante una eventual vacancia contra Castillo y luego de Boluarte, lo que procede es que el titular del Congreso convoque a elecciones presidenciales y congresales porque, de lo contrario, se rompería la simultaneidad que existe entre los periodos parlamentarios y presidencial de cinco años.

“El artículo 115 (de la Constitución) dice elecciones, pero no dice que solo son presidenciales. Por lo tanto, son presidenciales y parlamentarias porque si no fuera así se rompería la simultaneidad que existe entre los periodos parlamentarios y presidenciales que son por cinco años. Si es que se convocara solamente a elecciones presidenciales nunca más habría periodo parlamentario y presidencial simultaneo”, enfatizó Cairo.

Por su parte, Luciano López dijo que lo ideal sería entender lo que señala el artículo en cuestión como elecciones generales, aunque advirtió que no es lo suficientemente claro en definir qué tipo de elección debe convocarse en estos casos. Asimismo, que el tema es bastante polémico porque si se realizan elecciones generales se recortaría, por una interpretación, el mandato de cinco años de los parlamentarios actualmente elegidos.

“Para mí no es suficientemente claro. El artículo 115 usa lacónicamente el término elecciones, pero no te habla de elecciones generales. En lo particular, técnicamente lo ideal sería entenderlo como unas elecciones generales, pero reconozco que ese tipo de interpretación es problemática porque significaría entonces que hubo una reducción de facto (en los hechos) o de una manera interpretativa el periodo parlamentario, cuando en realidad eso no fluye lo suficientemente claro de la Constitución”, declaró López.

La moción de vacancia también alude a Boluarte

La moción de vacancia presidencial contra Pedro Castillo, impulsada por la congresista de Avanza País, Patricia Chirinos, menciona en su primer argumento la investigación en la que también se encuentra involucrada la vicepresidenta Dina Boluarte por el caso “Los Dinámicos del Centro”.

El documento menciona la tesis fiscal de que los altos mandos de Perú Libre utilizaron fondos ilícitos para financiar la campaña electoral de las elecciones generales 2021.

Estos fondos, según la moción de Chirinos, habrían provenido del Gobierno Regional de Junín, a través de una organización liderada por el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón.