Karol Paredes justifica voto en contra de investigar a Luis Cordero: No pasó cuando era congresista

La congresista de Acción Popular y presidenta de la Comisión de Ética, Karol Paredes, justificó su voto en contra de investigar al parlamentario de Fuerza Popular Luis Cordero Jon Tay, quien fue denunciado por su expareja de agresión física y acoso. La acciopopulista arguyó que se negó a iniciar indagaciones contra el fujimorista debido a que lo denunciado ocurrió cuando este no ejercía la labor de parlamentario.

“El reglamento es bastante claro, las investigaciones se realizan justamente a los congresistas que ya están en función. El parlamentario hace muchos años atrás no estaba en calidad de congresista, pero eso no quita que nosotros no rechacemos cualquier acto de violencia a cualquier persona”, dijo Paredes en diálogo con RPP.

Paredes Fonseca consideró que es Fuerza Popular la institución que “debería asumir esa responsabilidad” de investigar y sancionar, ya que “es el partido político que le permitió participar”. “Todos esos procesos de investigación se hacen cuando uno va a participar en contienda política, cuando va a ser candidato”, declaró.

La titular de la Comisión de Ética también desestimó el hecho de que, luego de que se difundió el reportaje, un allegado a Cordero Jon Tay intentó sobornar a la víctima para que se retracte en su denuncia.

“Cuando alguien saca una información, tiene que sacar información completa. ¿Quién ha sido la persona que la ha llamado? O sea ¿yo tengo que hacer todo? No es así. (...) Aquí nadie está blindando. Nosotros en la Comisión de Ética estamos siendo completamente imparciales y justos. Estoy totalmente tranquila”, agregó.

Comisión de Ética del Congreso blindó a Luis Cordero

La Comisión de Ética rechazó investigar al fujimorista Luis Cordero con 5 votos a favor, 6 abstenciones y 2 en contra.

El congresista de Fuerza Popular fue blindado por los parlamentarios de Acción Popular Karol Paredes y Luis Ángel Aragón, así como por sus compañeros de bancada Mery Eliana Infantes, Jorge Morante y Juan Carlos Lizarzaburu.

Quienes se mostraron a favor de iniciar un proceso contra Cordero Jon Tay fueron Ruth Luque, de Juntos por el Perú y Flavio Cruz, de Perú Libre.