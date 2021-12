Exfuncionaria del MTC, Lisbeth Huamán: “Me someteré a toda las investigaciones”

La ex directora de la Oficina de Monitoreo, Evaluación e Impacto del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Lisbeth Huamán, en comunicación con La República, dijo que se someterá a todas las investigaciones de las instancias necesarias para aclarar su situación. Dio estas declaraciones, luego que el MTC anunciara ayer que fue separada del cargo junto con otra profesional por estar presuntamente aludida en un audio.

En las redes sociales se difunde audios de la presunta corrupción acompañada de nombres y fotografías de personas del MTC. Allí aparece la foto de Lisbeth Huamán, del ex secretario de palacio, Bruno Pacheco, la ex viceministra del MTC Verónica Cáceres, entre otros. El documento refiere que Huamán fue separada del cargo el 23 de noviembre.

Lisbeth Huamán, si bien no quiere afirmar o negar que en los audios se escuche su voz, señala que están descontextualizadas, trucadas y hasta editadas. Dejó entrever que hay “grupos de mafias” dentro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones que pretenden perjudicar a los que actúan correctamente . “Cuando tratas de romper ese tema (de favorecimientos) se tiene que difamar de esa manera (a través de audios)”, señaló.

PUEDES VER: Sector turismo no se recupera en la región Cusco

La ex funcionaria, quien también participó en las elecciones congresales sin éxito por el Partido Nacionalista, dijo que se pondrá a disposición de las autoridades. Afirmó estar dispuesta a aclarar las denuncias que puedan existir contra su persona, señala que no tiene nada que esconder. “Me someteré a todas las investigaciones”, manifestó.

En otro momento, Huamán, explicó que la oficina donde laboró no es una unidad ejecutora, por lo que no tenía presupuesto y no habría como favorecer en los procesos a los proveedores. Agrego que no tenía presupuesto ni para contratar personal.

Finalmente, afirmó que ingresó a trabajar al MTC en setiembre al cumplir con todos los requisitos.

Carta notarial al ministro Silva

Lisbeth Huamán, a través de una carta notarial dirigida al titular del MTC, Juan Silva, rechazó el comunicado, donde se señala que fue separada del cargo como parte del proceso de reorganización, transparencia y lucha contra la corrupción. Dijo que ella renunció el 23 de noviembre y por ello se expidió una resolucion.