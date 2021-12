EN VIVO: Pedro Castillo continua el diálogo con líderes de partidos políticos

"He tomado conocimiento de la agenda publicada por Palacio de Gobierno con relación a las reuniones del señor presidente de la República, para hoy lunes 6, con líderes políticos en la que se incluye en representación Acción Popular a quien tiene mandato vencido como presidente del partido y adicionalmente se ha invitado al vocero de la bancada quien no posee representación legal de Acción Popular. Por tales circunstancias, con las disculpas del caso, he solicitado se me excluya de la mencionada agenda", señaló en su comunicado Edmundo del Águila Morote.