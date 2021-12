¿Cómo votarán APP y Acción Popular, las bancadas que definirán la admisión de la vacancia?

La presentación de una moción de vacancia presidencial prematura abrió un nuevo espacio de conflicto en nuestra política nacional. Rápidamente bancadas como Fuerza Popular, Avanza País y Renovación Popular eligieron su lado del campo, así también lo hicieron otras fuerzas políticas con Juntos por el Perú y Perú Libre, este último con su sinuosa postura en disputa entre la facción magisterial y la cerronista. Mientras tanto, bancadas como Alianza para el Progreso y Acción Popular vienen forjando consensos para definir su apoyo en bloque a uno u otro lado.

La votación de la admisión de la moción de vacancia presidencial contra Pedro Castillo se realizará este martes 7 de diciembre, en una jornada que iniciará a las 9.00 a.m.. El pasado 25 de noviembre la iniciativa de Patricia Chirinos pudo ser elevada a la Mesa Directiva con el apoyo de 28 firmas. Para esta nueva fase, la oposición necesita de 52 votos. Las tres bancadas de oposición antes mencionadas reúnen un total de 43 votos, nueve menos de los que se necesitan.

Así, la postura que adopten bancadas como Alianza para el Progreso y Acción Popular será decisiva en torno a si se acepta o no la admisión de la moción de vacancia. Ambos grupos políticos dejaron en claro que votarán en bloque, aunque en la interna internar existan evidentes discrepancias en torno a apoyar o rechazar la iniciativa de Patricia Chirinos, parlamentaria de Avanza País.

Acuña anuncia que no apoyará la vacancia

El primero en definirse fue Alianza Para el Progreso, quienes en una reunión de bancada acordaron que no apoyarán la admisión de la moción de vacancia presidencial. En la reunión estuvo presente el líder de APP, César Acuña, quien al culminar el cónclave apepista –realizado este lunes al mediodía– brindó una conferencia de prensa donde hizo pública la postura final de su bancada.

“Hoy hemos conversado, hemos analizado. Va a haber unidad (en la votación de la bancada), es la decisión que se ha tomado. Nosotros somos un partido que ha demostrado que en las votaciones siempre se maneja la posición de la bancada. (…) Nosotros no vamos a apoyar para que se admita la vacancia”, declaró en los exteriores del Congreso.

César Acuña anunció que APP tendrá un voto en bloque, aunque algunos congresistas no estarían de acuerdo. Foto: Gianella Aguirre/URPI-GLR

Postura que fue adoptada a pesar de que congresistas como Roberto Chiabra y Gladys Echaiz pueden llegar a tener un voto diferenciado respecto al resto de la bancada, además de su postura crítica contra la gestión del presidente Pedro Castillo. También, pese a lo expresado por la legisladora Lady Camones, quien se mostró a favor de que se acepte la moción de vacancia para que se obligue al jefe de Estado a brindar explicaciones al país a través del Congreso.

Aunque el anuncio haya sido realizado por el ingeniero César Acuña, en una conferencia en presencia del vocero Eduardo Salhuana, algunos congresistas como Alejandro Soto independientemente a este acuerdo aún se tomarían un tiempo para evaluar su voto. Así lo dio a conocer este legislador representante de Cusco en una conversación con La República.

“No he participado (en ese acuerdo), yo estoy retornando de Cusco el día de hoy (por la semana de representación), en la noche estaré en Lima. (…) Yo sí me inclinaría porque se admita la moción de vacancia, salvo que en el debate surja algo que no motive o que ocurra algo. En mi caso no sería tanto por una decisión de bancada, sino por una decisión personal” , expresó a este medio.

Acción Popular aún a la espera de una postura colegiada

La República se comunicó con la vocera alterna de Acción Popular, Karol Paredes, para conocer si la bancada ya había fijado una postura sobre cómo votarán este martes, pero informó que aún se encontraban a la espera de la reunión, la cual se debería realizar durante la noche de este lunes. Lo que sí tiene definido es que se votará en bloque luego de un debate en la interna de este grupo parlamentario.

La postura personal de Karol Paredes de Acción Popular es a favor de la admisión de la vacancia presidencial. Está a la espera de la reunión de bancada. Foto: El Congreso.

A título personal, Karol Paredes indicó que su postura es a favor de que se apoye la admisión de la moción de vacancia presidencial con la finalidad de que el presidente de la República, Pedro Castillo, acuda al Parlamento a brindar explicaciones sobre sus reuniones en una vivienda ubicada en el pasaje Sarratea, en Breña.

Otra es la postura de algunos congresistas de Acción Popular como Darwin Espinoza, quien se ha mostrado contrario a que la bancada apoye la admisión de la moción de vacancia. Existe otro grupo de parlamentarios como Luis Ángel Aragón quien, a raíz de las últimas informaciones sobre las reuniones extraoficiales del jefe de Estado, cree que se debería revaluar la situación tras un debate.