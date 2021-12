Audio de Cuarto Poder: ¿de qué trata y quiénes son los protagonistas?

El último domingo 5 de diciembre, se hizo público un audio en Cuarto Poder, promocionado durante los últimos días y que generó gran expectativa entre políticos y la audiencia, en el que se escucha al dueño de la casa del pasaje Sarratea en Breña, Alejandro Sánchez, ofreciendo “primicias y titulares” al productor Christian Sotomayor para evitar la difusión de un destape.

Transcripción completa del audio de Cuarto Poder

Alejandro Sánchez Sánchez: No, no he visto hermano. Estoy en provincia, por eso no estoy muy enterado. Y justo me han pedido consultar eso. Y dada la confianza con Stefanie ¿no? que venimos conversando unas cositas, me ha pasado tú número.

Christian Sotomayor de Cuarto Poder: Bueno, lo que nosotros queremos saber exactamente y nos gustaría que el presidente pueda explicarnos las visitas que hay en la casa de Sarratea.

A: Normalmente se va a comer ahí. Mi mamá cocina. Le conté justamente a Stefanie. Se va comer, sí. Solo se va a comer. Tú sabes que él es de Cajamarca y mi mamá hace bastante comida cajamarquina. Entonces, siempre cuando va, él va a cenar muchas veces. Sí, o a veces también vienen algunos familiares de Pucallpa como son bastantes no van a ir a Palacio.

C: ¿Y el presidente podría ir al programa para nosotros conversar con él?

A: Hermano, mira, se está trabajando. Es que al presidente también tienen que entenderlo, porque ha sentido que la prensa le ha hecho mucho daño, se ha vuelto un poco rebelde y no quiere dar declaraciones. Pero dado el ingreso de Carlos, ya que es un buen profesional, dicho sea, que va a sumar muchísimo ahí en la Secretaría, se va a trabajar con él. Y le he dicho a Stefanie: vamos a darles los titulares a ustedes. Pero apóyennos esta vez. Justamente estamos mira saliendo de una gran crisis y si nuevamente vamos a empezar con eso, pucha que... nos ponen más inestables. Al menos por esta vez apóyennos, no saquen eso y las primicias las vamos a dar a ustedes en su momento. Estamos trabajando en eso, hermano. Recuerda que el pool ha estado todo un desastre adentro con Bruno ¿no? y Carlos ahorita está ordenando toda la situación adentro.

C: Yo le he escrito personalmente a Carlos Jaico para solicitarle una entrevista, pero a pesar de que lo conozco, porque he conversado con él en el momento de la campaña, no me ha respondido absolutamente anda.

A: Hermano, yo te voy a hacer el nexo. Creo que vamos a hacer buenas cosas, darles los titulares a ustedes. Pero apóyanos con esto, ya no lo saques.

C: Ahora...

A: Stefanie le he dado buena información sobre ese tema

C: ¿El presidente podrá...? A nosotros lo que nos gustaría es que el presidente pueda ir al programa para tener una entrevista con él y que nos pueda explicar algunos temas, ¿no?

A: Claro, claro. Eso lo vamos a coordinar. Recuerda que recién...

C: Sobre todo para responder las investigaciones que queremos plantear, porque el presidente no habla. No habla con nadie.

A: Va a empezar a hablar. Estamos trabajando en eso, hermano. Como te digo hay que entenderlo porque él ha sentido que la prensa le ha hecho mucho daño ¿ya? Y él incluso ha llegado un momento que ha dicho “prefiero que me bajen y no dan ninguna declaración a la prensa”. Pero se está trabajando con la gente, con los asesores que están ingresando, nuevos, se está trabando, hermano, con el fin de mejorar. Más allá de llevar la buena información con ustedes es generar la estabilidad en el país.

C: Alejandro, nosotros lo único que estamos haciendo es periodismo. No tenemos absolutamente nada contra nadie. Lo único que estamos haciendo es periodismo.

A: Y yo te entiendo. Pero recordemos que a veces las personas hay que entenderles sus costumbres, sus tradiciones, de dónde vienen. Y, pues, tenemos múltiples personalidades que vienen de diferentes lugares y es diferente ¿no?, sus participaciones, no es igual. Entonces, no estamos hablando con una persona de Lima o de alguien que haya vivido en Lima. Estamos hablando con una persona que ha vivido netamente en provincia.

C: Claro...

A: Es una persona terca, como se suele decir en Lima.

C: Y nosotros hemos...

A: (...) que sea algo que, digamos, que beneficie en este caso a la prensa. Yo entiendo, hermano, yo te entiendo. Pero estamos trabajándolo.

C: Nosotros hemos enviado de manera formal e incluso he llamado también... me he comunicado con los jefes de prensa, digamos incluso de la premier, de algunos ministros, porque queremos... obviamente la ciudadanía necesita conocer que está sucediendo dentro del Ejecutivo, necesita saber hacia dónde va, cuál es el planteamiento que le dan. Pero no recibimos respuesta. Entonces, no sabemos por qué tanto silencio.

A: Vamos a hacer, es justamente por la ineficiencia de la gente que estaba adentro, hermano. La conclusión es esa. Hay que ser sinceros.

C: Pero el presidente, ¿qué dice? Porque el presidente se tiene que dar cuenta.

A: Él sabe, él sabe... por eso es que ha aceptado hacer cambios y mira los cambios radicales que ha hecho ¿no? Está a la cabeza Carlos Jaico, que es un gran profesional, hermano. Y ya entonces...

C: Pero Carlos Jaico tampoco responde ¿no?

A: Sí, porque está pues, hermano, organizando. Yo me comprometo a hacer de que él se reúna contigo y con Stefanie. De repente con uno de los dos y que les dé los titulares a ustedes, hermano.

C: A nosotros lo que nos gustaría es que el presidente pueda aceptar una entrevista en el set.

A: Lo va a hacer. Va a aceptar entrevistas... va a aceptar entrevistas.

C: Nosotros no...

A: Va a aceptar entrevistas, hermano, pero lo vamos a canalizar con ustedes. Me entiendes, pero por eso te pido esta vez...

C: No concertamos nada nosotros. Lo que queremos es simplemente que el presidente pueda hablar con honestidad, la verdad ¿no? y todo eso.

A: Hermano, siempre se va a hablar bajo la honestidad ¿no? Acá no se miente nada. Tú sabes, tú sabes que al final todo se llega a enterar... o por parte de algún o por la fiscalía misma.

C: Entiendo. Okey.

A: Sí, solo te pido hermano un poquito de paciencia. Que se asiente Carlos, que se siente no sé... unos 6,8 días y después ya vamos a coordinar directamente para que ustedes hablen con él y puedan canalizar alguna entrevista. ¿Ya? Por favor, eso te pido.

C: Nosotros igual este... Igual nosotros vamos... Pregúntale al presidente si puede ir al programa, ¿no? Él puede... Si el presidente... Le hemos enviado, si con gentileza podría...

A: Lo veo muy difícil que vaya al programa. De repente les acepta entrevistas allá en vivo. Sería desde Palacio.

C: Hemos enviado digamos formalmente... Hemos agotado ¿no? Hemos enviado todas las invitaciones habidas y por haber... para que el presidente pueda tener alguna conversación con la prensa en general, ¿no? Pero no hemos recibido respuesta.

A: Lo va a hacer, como te digo. Y yo estoy muy confiado en que vas a ver todo en positivo con el ingreso de esta nueva gente que es muy profesional en el ámbito político y en la gestión pública.

C: Bueno, escúchame, yo tengo que ir al canal... yo tengo que ir al canal, conversamos... conversamos más tarde. Tengo que ir al canal entonces conversamos más tarde... ¿ya? Notros igual estamos, como te digo... no puedo... Como te repito... nosotros vamos a… me llamaste para preguntarme por la emisión del reportaje. Vamos a emitir el reportaje el domingo.

A: Lo van a pasar sí o sí

C: Claro, pero nos gustaría que el presidente pueda poder... pueda darnos una entrevista.

A: Sí, por eso como te vuelvo a repetir, se está trabajando en eso, hermano. Y si tú me dices por qué no se ha dado, ya te expliqué, porque justamente ha habido gente, pues, alrededor que no daba la talla... ¿Entiendes? Y por eso pues él se dio cuenta, de repente un poquito tarde, y ya con el apoyo también del equipo que está ahí en su círculo se está haciendo estos cambios con personas que sí conocer la gestión pública, conocen de política y lo van a ayudar mucho al presidente. El presidente tiene todas las ganas, hermano, de seguir trabajando y hacer grandes cambios. Pero ahorita lo más importante es rodearse de buenas personalidades ¿no?

C: O sea ya no va... digamos que ya no va a estar con el partido ¿o sí?

A: Eso yo no te podría explicar.

C: Bueno, lo tendría que explicar el presidente.

A: Sí, eso sí. Eso ya él lo tiene que ver ¿me entiendes? Yo en temas personales yo no te puedo explicar. Yo solamente te voy narrando el panorama más o menos cómo está... pero qué es lo que se viene. Y además nosotros como amigos o como paisanos sobre todo yo ¿me entiendes? que hemos estado involucrado de un inicio, queremos que esto salga bien. Aún más allá, como ciudadano, tenemos el deber de optar por una buena gobernabilidad para el país.

C: Entiendo, entiendo.

A: Listo, hermano. Cualquier cosa vamos a estar en comunicación.

C. Entiendo. Muchas gracias. Entonces este es mi celular personal, ya lo tienes. Entonces yo estoy a la espera de lo que el presidente te pueda comentar si es que nos puede dar una entrevista.

A: Sí, sí vamos a tratar que se resuelva eso, hermano.

C: Dale.

A: Tú sabes que vamos a trabajar bien.

C: Gracias.

A: Un abrazo, hermano. Chau.

¿Cómo se vincula el audio de Cuarto Poder con el presidente Pedro Castillo y el reportaje de la casa de Breña?

El audio difundido anoche por Cuarto Poder guarda estrecha relación con un reportaje emitido el último 28 de noviembre por el mismo dominical, en el que se observa al mandatario Pedro Castillo Terrones, sosteniendo reuniones extraoficiales con empresarios y funcionarios en el domicilio de Breña, donde despachó de forma irregular durante sus primeros días de gestión. La conversación entre Sánchez y Sotomayor data de días anteriores a la emisión de dicho informe, y pese a los intentos del dueño del inmueble, la investigación salió al aire.

¿Qué implicancias legales puede tener el audio de Cuarto Poder para el ejercicio de la libertad de prensa y el Jefe de Estado?

Para el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, el presidente Pedro Castillo deberá aclarar si es que Alejandro Sánchez Sánchez forma parte del Gobierno en alguna instancia, y que de ser así, sus ofrecimientos a cambios de favores afectarían la libertad de prensa e incluso incurrir en delitos.

“El presidente de la República debe aclarar de forma urgente si el señor Alejandro Sánchez es asesor o funcionario de facto en su Gobierno. Las declaraciones del señor Sánchez, en Cuarto Poder, revelarían el pedido de favores a cambio de entrevistas y primicias periodísticas, hecho que afectaría gravemente la libertad de prensa y podría construir ilícitos penales”, escribió en su cuenta de Twitter.

Declaraciones de Alejandro Sánchez sobre el audio con productor de Cuarto Poder

Horas antes de la emisión del programa de América TV, el dueño de la casa de Sarratea, brindó declaraciones para Latina Noticias, en las que aseguró que no había nada en los audios que pudiera comprometer al jefe del Estado.

“Definitivamente, no hay nada, ¿por qué tenemos que mentirle al país? No he ofrecido nada, si me indigna la forma como han actuado, de grabarme sin mi consentimiento”, señaló ante las cámaras.

“Los audios lo van a pasar hoy (domingo 5), pero no hay nada, sólo dije que no lo pasaran por qué mira cómo estamos ahorita, estamos muy inestables. No ofrecí nada, no tengo porque ofrecerles. Simplemente le pedí que no pasaran esos audios”, agregó.