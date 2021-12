Tambalea respaldo a Pedro Castillo y depende de contenido de audios

Por: Elizabeth Huanca y Raúl Cabrera

El anuncio de audios “bomba” que involucrarían en actos de corrupción al presidente Pedro Castillo, generaron reacciones en diversas tiendas políticas. Todo indicaría la aprobación para que se discuta la vacancia presidencial.

Frente a las especulaciones, el mandatario descartó actos ilegales de su gestión, aunque no negó la existencia de audios que se propalarían hoy en un programa dominical. “ Estoy seguro que están tramando muchas cosas, saldrán audios, saldrán videos, saldrán muchas ediciones, pero lo que no pueden hacer es callarnos ”, dijo. El dignatario estuvo ayer en Cusco, donde inauguró la Ciudadela de Salud Infantil Virgen de Vida Wasi, un hospital de tratamiento del cáncer en Urubamba.

Durante su discurso, pidió a la población “no dejarse sorprender por algunas voces que a veces quieren hacernos caer, hacernos entender, que estamos imbuidos en actos de corrupción, señaló.

Dudas y apoyo

Este escenario, ha despertado dudas en parlamentarios que inicialmente se mostraron en contra de la moción de vacancia, pero también el respaldo de otros, que se resisten a creer que Castillo haya cometido actos ilegales.

Alex Paredes, congresista por Arequipa de Perú Libre, confía en el presidente. Señala que “los audios y videos” son producto del hostigamiento y nuevas formas del “fujimontesinismo” de hacer reglaje a la actual gestión. “Me resisto a creer y sería una gran decepción, que yo diga una cosa y encuentre otra opuesta (…) De ser cierto, no hay que tener la necedad para no darse cuenta que es un hecho censurable sea quien fuere. La corrupción no necesita de espíritu de cuerpo”, expresó.

Paredes también sería parte de los audios. Se especula que estaría negociando votos para evitar la vacancia. El parlamentario aseguró que nunca ha sostenido conversación con sus pares, sobre el tema. “Ni hoy ni mañana, ni nunca me acercaré a alguien para pedirle ese tipo de cochinadas”, afirma.

Cambio de postura

Por su parte, el congresista cusqueño de Acción Popular, Luis Ángel Aragón muestra dudas hacia los actos del mandatario. Reveló que su partido reevaluará su postura. Este lunes, la bancada se reunirá para acordar si votan en bloque o se da libertad a cada uno. “ Hay hechos muy graves que merecen ser investigados ”, declaró.

El parlamentario, dijo estar de acuerdo con la aprobación de moción de vacancia, pedido que será debatido este 07 de diciembre. “ Personalmente sería importante que el mandatario acuda al pleno para esclarecer los cuestionamientos” , refirió el legislador.

La congresista por Arequipa, Diana Gonzales, ratificó la postura de Avanza País para aprobar la moción de vacancia. Inicialmente la parlamentaria señaló no respaldar la idea, pero hoy tiene otra postura. “Hay muchas acciones del presidente como la de tener un despacho fuera de palacio. La moción de vacancia no es un golpe de estado ”, indicó.

El legislador de Renovación Popular Esdras Ricardo Medina agregó que su bancada está de acuerdo en votar por la moción de vacancia. “Hay muchos congresistas que piensan que el presidente no está en capacidad para llevar adelante al país en medio de tantos problemas. La vacancia está dada y sigue su proceso ”, agregó.

FDTC evalúa respaldo a Castillo

El secretario de la Federación Departamental de Trabajadores del Cusco (FDTC), Germán Santoyo, declaró que aún no acordaron sumarse a la marcha nacional de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) contra la vacancia del presidente Pedro Castillo prevista el próximo 07 de diciembre.

Santoyo dijo que la decisión recién se adoptará hoy domingo si apoyan o no la medida. Dependerán de las últimas denuncias que asedian al mandatario.

“Veremos (que es lo que pasa). Estamos analizando en razón de las amenazas de los audios que dicen que saldrán (contra Castillo). Si sale, la corrupción, venga de donde venga hay que liquidarla”, dijo.