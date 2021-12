La mayoría de Perú Libre no apoyará moción de vacancia contra Pedro Castillo

Los dirigentes y congresistas de Perú Libre sostienen este domingo una asamblea nacional a fin de analizar la postura de la agrupación política con respecto a la moción de vacancia presidencial por incapacidad permanente que interpuso la congresista y tercera vicepresidenta del Congreso, Patricia Chirinos, con el respaldo de los partido de Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País. Hasta el momento no hay un comunicado oficial por parte de la agrupación que llevó a Pedro Castillo a ocupar el sillón presidencial; sin embargo, algunos congresistas adelantaron que no apoyarán la medida interpuesta por un sector del Parlamento a la que calificaron como “derecha golpista”

La República dialogó con los congresistas Jaime Quito Sarmiento, Katy Ugarte Mamani y Oscar Zea Choquechambi, quienes coincidieron en no respaldar la propuesta de la congresista Patricia Chirinos en su intento de vacar al mandatario Castillo a cuatro meses de su gestión.

“ Los que hablan de inestabilidad son los promotores de la vacancia, yo nunca voy a estar a favor de la derecha de la golpista, menos de vacar al presidente Pedro Castillo ”, dijo el parlamentario Jaime Quito tras ser consultado si apoya la admisión de vacancia que se discutirá este martes 7 de diciembre en el Pleno del Congreso. Nosotros vamos a votar en bloque”, manifestó.

Quito Sarmiento—en declaraciones para La República— le sugirió al jefe de Estado que no se aleje del partido de Perú Libre, tampoco de la población que confió en él como presidente de la República.

“ Yo le digo al presidente Pedro Castillo que no se aleje de Perú Libre, los grupos de poderes nos satanizaron como grupo oficialista tildándonos de comunistas, para que el mandatario se aparte y puedan vacarlo como lo pretenden hacer ahora con la moción de vacancia por incapacidad ”, resaltó.

Katy Ugarte Mamani también se pronunció sobre la moción de vacancia que afronta el presidente en las próximas horas. Según dijo: “ Todos los congresistas involucrados en el magisterio vamos a votar en contra de la vacancia del presidente Pedro Castillo. Los demás colegas también votarán en contra de esta medida, salvo el compañero Guido Bellido y Kelly Portalatino, quienes aún evalúan su voto por lo que hasta tengo conocimiento”.

Si bien, la parlamentaria adelantó que la mayoría de congresistas de Perú Libre están en contra de vacancia, también mencionó que los congresistas Guido Bellido Ugarte y Kelly Portalatino Ávalos, aún no definen su posición, con respecto al debate que se llevará a cabo este martes 7 de diciembre.

Ugarte Mamani agregó, además, que no fue invitada a la asamblea nacional entre dirigentes y un grupo de parlamentarios de Perú Libre en comparación de su colega Jaime Quito; no obstante, existe un compromiso de no respaldar ninguna medida extremista

“ Sobre la reunión entre dirigentes y congresistas no me han comunicado nada, no tengo conocimiento, pero al margen de eso, nosotros somos un grupo que pensamos en el bienestar del país, pese a que fuimos invitados (…) En nuestro caso si hay comunicación con el presidente Pedro Castillo, los congresistas que pertenecemos al magisterio sí tenemos cierta cercanía”, remarcó.

Otro de los legisladores que salieron a respaldar al jefe de Estado fue Óscar Zea Choquechambi. Él indicó que podrán existir discrepancias como en todo grupo de trabajo, pero eso no es motivo para un divisionismo en torno a las decisiones que le generan un bienestar al país.

“ Tenemos que estar unidos en este proceso, entiendo que podemos tener diferencias. Podemos tener discrepancias, pero vamos a votar en contra de vacancia ”, sentenció.

Facción cerronista, liderada por Waldemar Cerrón, no cierra filas a la moción de vacancia contra Pedro Castillo. Foto: La República

Asamblea nacional de Perú Libre

Este domingo los dirigentes y congresistas de Perú Libre tendrán una asamblea nacional con el fin de analizar aspectos institucionales del partido y temas de coyuntura, principalmente la moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo.

El secretario regional de Cusco, Saúl Sánchez, sostuvo que la agenda contempla cuatro puntos: el proceso de afiliación al partido; los aportes de las autoridades electas de acuerdo al estatuto; la evaluación de la marcha del 25 de noviembre en Lima, y la posición del partido con respecto al gobierno, a la bancada y la moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo.