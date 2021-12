Guido Bellido: “Si tenemos que votar, votamos en contra de la vacancia del presidente”

El congresista de Perú Libre, Guido Bellido, volvió a señalar, como en otras ocasiones, que no existen motivos suficientes para una vacancia presidencial.

En entrevista con el programa Sin medias tintas, Bellido Ugarte se refirió a la nueva crisis que enfrenta la administración de Perú Libre y, que pese a los nuevos cuestionamientos por casos como el de Bruno Pacheco, no hay razones para vacar al mandatario.

“Lo que estamos viendo en este tema (moción de vacancia) no es un tema individual, no tiene sustento el tema de la vacancia. La vacancia para todo el país inicia sin fundamento, sin argumentos, desproporcionado y en ese proceso, por intervenciones de ciertos funcionarios al entorno del presidente, quieren darle un vuelo, pero no suficiente para que, hasta este momento se pueda dar”, declaró.

En otro momento de la conversación, el parlamentario se refirió al motivo por el cuál la facción magisterial del lápiz no votará bajo ninguna circunstancia a favor de la vacancia, mientras que el sector cerronista evaluará los futuros acontecimientos.

“Ellos tienen una cercanía, un criterio de trabajo unitario con el presidente. El presidente es parte del sector magisterial, por tanto, ellos tienen que tomar la postura que ya han marcado (...) Ellos tienen elementos de juicio y evaluaciones que son totalmente distintas a los que nosotros vemos”, señaló.

El extitular de la PCM se mostró firme al afirmar que, en caso se llegue a una votación para decidir la permanencia de Castillo Terrones en Palacio de Gobierno, la bancada oficialista votará en contra de la medida impuesta por la oposición.

“Si en este momento tenemos que votar, votamos en contra de la vacancia del presidente, en este momento”, aseveró.

Bellido admitió que desde PL exigirán que se cumpla el programa presentado durante la última campaña electoral, pero que esa solicitud no hará que desde el Congreso tomen una postura “oportunista” y “revanchista” contra el dignatario.