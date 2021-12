Congresista fujimorista acosó, agredió y subió video íntimo de su expareja a internet

La expareja del congresista de Fuerza Popular Luis Gustavo Cordero Jon Tay lo denunció por agresión en 2014. Así lo había revelado Panorama el 28 de noviembre. Y ahora la víctima ha decidido hablar con el dominical y contar los maltratos que recibió por parte del parlamentario. Incluso relató que el legislador naranja publicó en internet un video íntimo de ella sin su consentimiento.

”Él me pateó incluso en la garganta; no podía hablar dos días. Una patada tan fuerte o más fuerte me pudo haber roto la tráquea. Yo nunca me retracté de esa denuncia”, declaró la expareja en diálogo con Panorama.

Ella contó que conoció a Luis Gustavo Cordero cuando comenzó a trabajar para su familia y para él en el 2007, y que se vincularon sentimentalmente.

“Es ahí donde yo inicio una relación con él, y en esa fecha de la denuncia yo termino definitivamente esa relación”, expresó.

Añadió que hubo otras ocasiones en las que el legislador la agredió. “Por supuesto. Hubo muchas agresiones, de las cuales yo tengo fotografías. Incluso, cuando él postuló en el año 2011 también para congresista, yo lo acompañaba a todos lados. Ahí también fue una agresión tan fuerte que mis brazos estaban todos moreteados, que tuve que decir que me había accidentado. Todo el mundo lo sabe”, dijo.

La víctima intentó seguir con el proceso legal de la denuncia, pero no tenía recursos.

No obstante, el acoso contra ella siguió. La victima precisó que, cada vez que se mudaba, Cordero Jon Tay la encontraba: “Tal es el punto del miedo que les tengo que yo me fui de la ciudad de Lima a vivir a provincias. Uno, por las constantes amenazas que recibía de ellos, de la familia del señor Luis Gustavo, (y) su hermana. Sí, Cordero Jon Tay”.

Víctima denunció que congresista de Fuerza Popular publicó video íntimo de ella sin su consentimiento

Allí no quedó todo. La expareja indicó que el parlamentario no la dejaba en paz pese a que ella no le contestaba el teléfono, y que entre los años 2017 y 2018 el legislador publicó videos íntimos de ella.

”Lo publicó en una página pornográfica. Y es una página (en la) que él suele estar metido ahí. Lo conozco tanto; es un hombre muy cochino. (¿Se veía su rostro?) Gracias a Dios, no. Pero se encargó de poner mi nombre en la descripción”, manifestó. Añadió que él colgó el material en la red sin su consentimiento.

“Eso llegó a todo mi entorno familiar, laboral. Se encargó de diseminarlo, vamos a decir. Me arruinó la vida en ese momento. Yo fui con mi actual pareja a su casa, para conversar con él, con su mamá, con sus hermanos, que deje eso porque yo quería vivir en paz. Nunca me dio la cara; lo llamé 500.000 veces; nunca me dio la cara. Mi esposo pagó a un informático para que pueda hacer el retiro de eso”, señaló.

“Yo fui a denunciar y me mandaron por la Línea 100. Entonces, en la Línea 100 me indicaron una comisaría cerca donde tenía que hacerlo. Fui a hacerlo y de todos lados me ‘pelotearon’”, prolongó.

Tras la denuncia, un emisario de Cordero la llamó para tratar de manipularla y pedirle que niegue todo. A pesar de la insistencia, ella no contestó. Sin embargo, llegaron las amenazas.

