Dueño de la casa en Breña: Yo no sé sobre qué conversa el presidente en sus reuniones

Este domingo 5 de diciembre, Alejandro Sánchez Sánchez, dueño de la vivienda ubicada en Breña donde el presidente Castillo mantuvo reuniones con empresarios y altos funcionarios, brindó unas declaraciones sobre la estadía del mandatario en su vivienda en el pasaje Sarratea.

El empresario cajamarquino manifestó que conoció al mandatario durante la huelga magisterial del Perú en el 2017 y que actualmente se considera su amigo. De igual forma, señaló que el presidente iba cada 15 días o una vez a la semana al edificio.

PUEDES VER: Pedro Castillo se reunió con Francisco Sagasti a horas de saber si se admite o no la vacancia

Asimismo, señaló que Pedro Castillo tiene un piso y una oficina. “Su familia lo visita, y creo que no quiere invitarlos a Palacio de Gobierno porque su familia es grande, tiene muchos amigos. Entonces, él hace sus reuniones ahí en Breña”, indicó Sánchez a Latina.

Además, resaltó que no conoce los temas que discuten en esas reuniones. “Qué conversan yo no lo sé. Es su privacidad. Yo no puedo manifestar eso”, remarcó el empresario.

En esa línea, indicó que tampoco convoca a personas en nombre del mandatario. “Yo no tengo la autorización; no trabajo para el Estado”, indicó Sánchez. De igual manera, aclaró que no conoce a los visitantes de Pedro Castillo. “ No conozco a ninguno”, agregó.

Mirtha Vásquez sobre reuniones en Breña

La primera ministra, Mirtha Vásquez, aseguró en la conferencia del Consejo de Ministros realizada el último 1 de diciembre que el Gobierno trabajará por mejorar los mecanismos de transparencia.

En esa línea, se pronunció sobre las reuniones que mantuvo el mandatario en su vivienda en Breña y señaló que no se realizarán encuentros en otro lado que no sean las oficinas del Palacio de Gobierno.

“Se va a descartar cualquier tipo de atención y cualquier tipo de situación que parezca que se está haciendo acciones por fuera de Palacio de Gobierno. Las atenciones se realizan aquí, en las oficinas de Palacio, y no va a haber ningún tipo de atención por fuera del mismo. La casa de Breña o cualquier otro local no va a ser utilizado, para evitar cualquier tipo de especulación”, manifestó Vásquez durante la conferencia de prensa de la PCM.

De igual forma, aseguró que el presidente Pedro Castillo está dispuesto a dar la lista de los que visitaron la vivienda de Breña.

“El presidente está absolutamente dispuesto a transparentar la lista de las personas con las que se reunió de manera personal. No ha habido ningún acto de Estado que se discuta en estas visitas, y por transparencia se va a presentar la lista correspondiente para esclarecer estas circunstancias”, agregó la titular del gabinete ministerial. “Para este Gobierno sí es muy importante mejorar los mecanismos de transparencia de cara a las preocupaciones de los ciudadanos”, agregó Vásquez.