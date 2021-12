Dueño de casa de Breña: En audios no hay nada que pueda comprometer al presidente Pedro Castillo

Alejandro Sánchez Sánchez, dueño de la casa del pasaje Sarratea en Breña, aseguró este domingo que en los audios que difundirá América Televisión “no hay nada” que pueda involucrar al presidente de la República, Pedro Castillo, quien habría sostenido reuniones extraoficiales en dicho domicilio con altos funcionarios y empresarios.

En declaraciones para Latina, Sánchez reconoció que es su voz la que se escuchará en el reportaje que emitirá esta noche Cuarto Poder. También sostuvo que fue grabado sin su consentimiento, por lo que adelantó que interpondrá una queja ante el Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana.

“(¿Me asegura que no hay nada que pueda comprometer en estos audios al presidente de la República?) Definitivamente, no hay nada. ¿Por qué tendríamos que mentirle al país? No he ofrecido nada. Sí me indigna la forma en cómo han actuado de grabarme sin mi consentimiento”, dijo Sánchez Sánchez.

En ese sentido, el propietario del domicilio, donde Castillo Terrones despachó en sus primeros días de Gobierno, dio detalles sobre los audios que serán difundidos durante esta jornada.

“Le dije (al periodista del mencionado programa) que no pasaran esas grabaciones (de la entrada y salida de personas) que han hecho en Breña, que dicho sea de paso son malintencionadas. Entonces, la prensa transmite estas imágenes y hay un público que sí lo va a creer. No hay nada, le dije, que no lo pasaran. Mira cómo estamos, estamos muy inestables. No le ofrecí nada, simplemente le pedí que no pasaran esos audios” , señaló.

En esta entrevista, Alejandro Sánchez también precisó que conoce al jefe de Estado desde 2017 y que le entregó el hogar ubicado en el pasaje Sarratea debido a que él no cuenta con un domicilio en Lima.

En relación a los encuentros del mandatario Pedro Castillo con altos funcionarios y empresarios, Sánchez Sánchez apuntó que “no sé sobre qué conversa el presidente en sus reuniones”.