Candidatos pagaron buses para marcha pro vacancia presidencial

El candidato a la alcaldía de San Juan de Lurigancho por Renovación Popular (RP), Pedro Angulo Acevedo, y el aspirante al municipio de Independencia por el mismo partido, Benigno Calderón Aronés, financiaron la contratación de al menos 20 buses de transporte para conducir a ciudadanos de los sectores populares a la marcha de organizaciones de ultraderecha a favor de la vacancia presidencial, el 27 de noviembre.

El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, quien se presentó como un notorio animador de la movilización ‘’espontánea’', alegó que él no había invertido un céntimo en la manifestación.

Sin embargo, La República recogió numerosos testimonios de choferes y simpatizantes que participaron en la marcha y coincidieron en identificar plenamente a dos políticos de Renovación Popular y Alianza para el Progreso, Pedro Angulo Acevedo y Benigno Calderón Aronés, como las personas que financiaron el contrato de una flotas de una veintena buses para transportar entre 900 y 1.000 personas desde San Juan de Lurigancho, desde el este de Lima, y desde Independencia, en el cono norte.

Pedro Angulo Acevedo, un próspero empresario dueño de una cadena de pollerías en el distrito de San Juan de Lurigancho, solventó el alquiler de vehículos, según los seguidores de Renovación Popular. Antes de sumarse al partido de López Aliaga, fue candidato por Fuerza Popular.

Testimonios directos

“Nos cobraron 360 soles por cada bus de 50 asientos. Yo hice el contrato con la empresa, pero el que pagó fue el candidato Pedro Angulo y otros regidores del partido. Fueron más de 10 buses”, informó Katherine Arroyo a este diario.

‘’Ese día 27 de noviembre me pagaron 40 soles por asistir a la marcha contra la vacancia y ayudar a recoger a la gente en los paraderos donde se encontraban los buses para ir al Campo de Marte”, precisó Katherine Arroyo. Por lo tanto, la manifestación ultraderechista no fue para nada espontánea.

La versión de Katherine Arroyo fue corroborada por Marcelo Guizado, de la empresa Guizado Tours, quien aseguró que Katherine Arroyo era la persona que coordinaba con los choferes de los buses para recoger a las personas en los paraderos de San Juan de Lurigancho.

“La gente subía en la avenida Central, por Mariscal Cáceres, luego bajaban por Las Flores, San Hilarión y Campoy. Había otros buses que tenían otras rutas en el mismo distrito. El servicio se realizó con apoyo de otras empresas para cumplir con el contrato”, afirmó Marcelo Guizado.

Una vecina del asentamiento humano Canto Bello, de San Juan de Lurigancho, cuya identidad prefirió mantener en reserva para evitar represalias, reveló a este diario que le regalaron una camiseta y víveres a cambio de subir a uno de los buses para dirigirse a la marcha de ultraderecha. Las donaciones provenían candidato Pedro Angulo.

“Desde muy temprano nos avisaron para ir a la marcha. Una de las coordinadoras dijo que podían ir con sus hijos y familiares, porque había carros grandes que nos llevarían hasta el Campo de Marte ida y vuelta. Que solo debíamos gritar ‘¡Vacancia ya!’. Nos dieron un polo y víveres para el día”, relató la mujer de 40 años, madre de tres niños.

Empero, Pedro Angulo negó a La República no solo haber financiado la contratación de buses, sino también haber estado presente en la marcha.

“Particularmente no estoy involucrado en forma directa en ese evento. Estoy como cualquier otro ciudadano que de alguna manera puede manifestar un poco su disconformidad por la forma como se está llevando este gobierno en los últimos meses. Yo no estoy en actividad”, argumentó Pedro Angulo.

“Yo no tengo ningún contrato de buses, tampoco he pagado nada. Nosotros no hemos apoyado a nadie. Seguro están tomando mi nombre para encontrar alguna facilidad”, expresó Angulo.

''Espontáneos''. Políticos de RP pagaron los alquileres de los buses. Foto: Antonio Melgarejo/ La República

Las pruebas

Sin embargo, el 25 de noviembre último, dos días antes de la marcha por la vacancia, Pedro Angulo usó sus redes sociales para convocar a la marcha bajo la consigna “Por un Perú en democracia”. Incluso informó que los buses saldrían de las avenidas Los Postes y Las Flores hasta el Campo de Marte. Además, prometió que asistiría a la movilización.

Pedro Angulo Acevedo de 49 años, natural del distrito de Otuzco, La Libertad, es un empresario conocido en San Juan de Lurigancho como “El Padrino”, debido a que siempre organiza eventos sociales y deportivos, en los que acostumbra regalar no solo víveres sino también electrodomésticos a las familias de bajos recursos.

En el 2018, Pedro Angulo postuló a la alcaldía de San Juan de Lurigancho por la agrupación fujimorista Fuerza Popular, pero su candidatura fue tachada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por omitir información en su hoja de vida sobre una sentencia por la muerte de un menor de diez años, ocurrida en las instalaciones de su local campestre en Jicamarca.

Cambio de camiseta

Pero cuando se enteró de que Rafael López Aliaga anunció su postulación a la alcaldía de Lima, el empresario Pedro Angulo decidió apostar por Renovación Popular para la campaña municipal de 2022.

El otro político plenamente identificado que financió la marcha por la vacancia presidencial es el excandidato a la alcaldía municipal de Independencia Benigno Calderón Aronés, por el partido Alianza para el Progreso (APP).

Más conocido como Benito Calderón, mediante el financiamiento de la marcha pretende ser el candidato de Renovación Popular para Independencia. Durante la manifestación del 27 de noviembre, varios personas llevaban camisetas con su nombre, además de López Aliaga y Renovación Popular.

Presencia celeste. Benito Calderón, el empresario que contrató una decena de buses para traer gente desde Independencia, tuvo varias banderolas. Foto: difusión

“Nosotros entregamos diez buses para el traslado de Independencia a Campo de Marte. Por cada bus se cobró 400 soles. El servicio lo pagó Benito Calderón”, indicó Marcos Oré, representante de la empresa de Transportes EE Tours.

Marcos Oré señaló a este diario que los buses fueron contratados de 2 de la tarde hasta las 7 de la noche y que los puntos de recojo fueron los paraderos de Tahuantinsuyo, Payet y El Ermitaño. Luego fueron conducidos al Campo de Marte y posteriormente retornados a los paraderos de Independencia.

La República llamó varias veces al excandidato Benito Calderón para recoger su versión sobre los hechos, pero no respondió.

Los casos de Pedro Angulo y Benito Calderón demuestran que Rafael López Aliaga recurrió a aspirantes de su partido a las alcaldías distritales para que aportaran la contratación de buses para trasladar a personas que ni siquiera tenían idea del motivo de la movilización. Y en algunos casos, aceptaron participar a cambio de camisetas y víveres. De esta manera, López Aliaga no aparecería como financista de la marcha a favor de la vacancia presidencial.

Lavada de manos

El congresista y vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya Manrique, destacó que su bancada nada tiene que ver con el financiamiento de la marcha del 27 de noviembre.

“No he participado en la marcha y no tengo idea de lo que han hecho. Pero siempre, cuando hay estos eventos, los partidos buscan cómo transportar a su gente. Siempre hay alguien quien financia. Nuestra bancada ha estado al margen de estos temas”, expresó Jorge Montoya.

López Aliaga emprendió primero una campaña contra el falso fraude electoral, luego contra las autoridades de la ONPE y el JNE. Y ahora es por la vacancia presidencial. Es un mal perdedor.

Chats reveladores

Pedro Angulo negó cualquier forma de apoyo a la marcha de la ultraderecha por la vacancia presidencial, pero en sus redes sociales el político de Renovación Popular aparece azuzando a la participación.

Chat de Pedro Angulo. Foto: difusión

Chat de Pedro Angulo. Foto: difusión

Reacciones

Julio Arbizu, exprocurador

“Por supuesto que se debe investigar de dónde proviene el financiamiento de estas marchas (como la del sábado 27 de noviembre en el Campo de Marte). A mí no me queda ninguna duda de que detrás de esta gente (que organizó la manifestación a favor de la vacancia presidencial) hay, de un lado, intereses privados que se sienten amenazados con los cambios de visión del sistema; y, de otro lado, el probable financiamiento de organizaciones criminales que en los últimos tiempos han encajado con organizaciones políticas.

Samuel Rotta, ProÉtica

‘’Es una posibilidad [que los partidos políticos hayan utilizado los fondos para la marcha del 27], pero eso está prohibido, porque el dinero que otorga el Estado a los partidos en etapas no electorales tiene un destino específico según la ley. Pero de ninguna manera se deben usar para los eventos proselitistas. Aquí lo que tocaría es que pueda haber una fiscalización efectiva de estos fondos para ver si ha habido un uso indebido’'.