Bancada APP sobre moción de vacancia: “Nuestro voto será considerando el bienestar para el país”

La bancada de Alianza para el Progreso (APP) aseguró que en la postura de sus congresistas frente a la moción de vacancia contra el presidente de la República, Pedro Castillo, se antepondrá “el bienestar para el país”, sin que ello origine más inestabilidad en el Perú. A través de un tuit, la agrupación parlamentaria también saludó las afirmaciones de su líder y excandidato presidencial, César Acuña.

“Saludamos declaraciones del fundador del partido, concordamos en no tolerar actos de corrupción del presidente de la República; nuestro voto, sobre la vacancia, será considerando el bienestar para el país sin causar mayor inestabilidad. APP por el desarrollo e institucionalidad”, comunicó la bancada.

Tuit de la bancada de APP sobre la moción de vacancia. Foto: captura de Twitter

El último viernes, Acuña Peralta mantuvo un encuentro con el jefe de Estado en las instalaciones de Palacio de Gobierno. En conferencia de prensa, el empresario universitario le recomendó al mandatario que solicite el levantamiento de su inmunidad presidencial a fin de esclarecer los hechos por los que ha sido cuestionado.

“Le he manifestado que si se llega a los 56 votos, él tiene la obligación moral de irse al Congreso a explicar todos los hechos ocurridos en los últimos días. La gente quiere que aclaremos, transparencia y rechaza actos de corrupción. Hoy más que nunca los peruanos estamos buscando que todo se aclare. Si yo fuese presidente, pediría que me levanten la inmunidad presidencial y que me investiguen”, comentó Acuña.

APP tomará una decisión en relación a la vacancia este lunes, afirma Salhuana

El vocero de la bancada de APP, Eduardo Salhuana, adelantó que la posición del partido fundado por César Acuña sobre la moción de vacancia se definirá este lunes, un día antes de debatirse la admisión del pedido de Patricia Chirinos.