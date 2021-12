Pedro Castillo: Saldrán audios, saldrán videos, pero lo que no pueden hacer es callarnos

El presidente de la República, Pedro Castillo, se pronunció este sábado 4 de diciembre ante los señalamientos de presuntos actos corrupción contra su persona, esto, tras videos en los que tendría reuniones extraoficiales en Breña, y nuevos audios anunciados por un programa dominical.

“ Estoy seguro que están tramando muchas cosas, saldrán audios, saldrán videos, saldrán muchas ediciones, pero lo que no pueden hacer es callarnos, y no podrán doblegar el esfuerzo porque conozco a los cusqueños, porque conozco a los hombres y mujeres de la sierra, del sur y del centro, que se fajan por el país, por eso estamos acá”, señaló el mandatario.

El jefe de Estado dio esta declaración durante su discurso en Cusco, donde participó en la inauguración de la Ciudadela de Salud Infantil Virgen de Vida Wasi, hospital de tratamiento del cáncer en Urubamba

Castillo negó, una vez más, estar implicado en actos de corrupción. “Pido acá, desde Urubamba, no dejarse sorprender por algunas voces que a veces quieren hacernos caer, hacernos entender, que estamos imbuidos en actos de corrupción. Sería triste que un niño, un joven, un adolescente tengan al frente a un presidente que, siendo maestro, meta las manos, meta las uñas, a lo que corresponde a los presupuestos del país”, señaló.

Asimismo, señaló que no dará un paso atrás en su función de gobernar al país. “Yo no voy a dar un paso atrás, porque he venido por ustedes a dignificar al país (...) a comandar esta patria”, refirió.

Por otro lado, el mandatario informó que impulsarán proyectos, desde el Ministerio de Salud y con apoyo del sector privado, en favor de los niños y la lucha contra el cáncer. Reiteró, además, que continuarán con la vacunación de menores de edad para el pronto retorno a clases presenciales.

En la región imperial, el jefe de Estado estuvo acompañado de su esposa Lilia Paredes y del ministro de Salud, Hernando Cevallos.