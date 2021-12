Líderes de cinco partidos fueron a Palacio a exigirle respuestas a Pedro Castillo

A cuatro días del debate de la admisión de la vacancia, el presidente Pedro Castillo busca tender puentes con las agrupaciones políticas con representación en el Congreso, con miras a evitar su destitución.

Por eso, ayer se reunió en Palacio de Gobierno con líderes de cinco agrupaciones políticas: Patricia Li, de Somos Perú; José Luna Gálvez, de Podemos Perú; Rodolfo Pérez, del Partido Morado; César Acuña, de Alianza para el Progreso (APP); y Edwin de la Cruz, de Avanza País. Sin embargo, este último no es reconocido por una facción de su partido, liderada por el dirigente Aldo Borrero, y toda la bancada (ver despiece). Sin embargo, De la Cruz aun así asistió. Esto evidencia un fraccionamiento en esta agrupación política.

La reunión estaba programada para las 4:30 de la tarde. Sin embargo, comenzó con una hora de demora debido a que el presidente había participado en el GORE Ejecutivo en Trujillo y llegó a Lima retrasado.

Todos los líderes partidarios ingresaron en conjunto. La reunión duró una hora.

El principal tema a tratar fue garantizar la gobernabilidad del país y que el mandatario aclare las denuncias de reuniones en el domicilio de Breña.

La primera en salir fue Patricia Li, de Somos Perú. Cuando le preguntaron si apoyaba la moción de destitución, respondió que su presencia en Palacio, abierta a conversar con el mandatario, respondía esa interrogante. “¿Por qué creen que he venido aquí? Cuando se comprueben las cosas que se han hecho, habrá vacancia”, dijo.

Segundos previos sostuvo que igual aguarda que el jefe del Estado aclare los hechos ocurridos en Breña. “Él me ha prometido que saldrá a declarar. Me ha dicho que será en una conferencia de prensa”.

Según Li, esta rueda ante los medios sería el lunes. Ese día, añadió, Castillo volverá a reunirse con todas las agrupaciones. Los representantes de las demás fuerzas políticas presentes no confirmaron esta versión.

José Luna Gálvez, de Podemos Perú, fue el segundo en declarar. Cuando lo abordaron sobre si su bancada respaldará la admisión del pedido de vacancia, respondió que su agrupación defiende la democracia, pero no precisó su voto.

“La convocatoria que pretende hacer el Congreso es para hacer una interpelación. Nosotros no hemos tratado ese tema (de las reuniones en la casa de Breña). Hemos tratado si estamos a favor o no de la lucha contra la corrupción. Si hay alguna gestión que manche al Gobierno de corrupción, Podemos Perú no lo va a aceptar”, manifestó Luna Gálvez.

El siguiente en declarar a la prensa fue el presidente de Alianza para el Progreso, César Acuña. Hace dos semanas el excandidato presidencial cerró filas a cualquier intento de destitución de Castillo, pero en esta ocasión tuvo una postura distinta. “Primero vamos a escucharlo, no sabemos qué va a pasar mañana, pero, eso sí, vamos a ser inflexibles”, dijo Acuña.

Antes de pronunciarse sobre la moción, había recomendado al presidente someterse a las indagaciones del Ministerio Público. “Si yo fuera presidente, no tengo nada que esconder, que me investigue la Fiscalía, que me investigue quien quiera, y que él siga trabajando por el Perú”, sugirió.

Partido Morado en contra

El secretario del Partido Morado, Rodolfo Pérez, fue el único representante partidario que declaró que su agrupación se opondrá a la admisión de la moción de destitución.

“Estamos en contra de la admisión porque creemos que es un mecanismo que no procede. El presidente no está siendo investigado por el Ministerio Público. En ninguno de estos casos corresponde la vacancia porque es un mecanismo extremo”, enfatizó el dirigente.

De la Cruz básicamente reiteró su pedido de que el presidente corrija y haga gestos para resolver esta crisis. La bancada de Avanza País discrepa con este dirigente y está, como se sabe, a favor, y en bloque, de la vacancia de Castillo.

Al cierre de esta nota, el secretario general de Acción Popular, Edmundo Del Águila Morote, anunció que hoy la dirigencia de su partido tomará una decisión. Del Águila, a título personal, está a favor de la admisión de la moción.

Cruz contra Patricia Chirinos

El secretario general de Avanza País, Edwin de la Cruz, minutos antes de ingresar a Palacio de Gobierno, se mostró en desacuerdo con la moción de vacancia presidencial presentada por la congresista de su partido Patricia Chirinos. De la Cruz señaló que el pedido de destitución contra el presidente Pedro Castillo no fue consultado con el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Avanza País. “Ella hace actividad política al margen del partido (...). La próxima semana debe ser expulsada del partido porque ella no está de acuerdo con el ideario y tiene vinculaciones con Chimpum Callao”, dijo.

Minutos después, la bancada de Avanza País emitió un comunicado señalando que los compromisos de De la Cruz no tienen injerencia en este grupo.

Comunicado de Avanza País sobre declaraciones del secretario general Edwin de la Cruz Foto: Captura de Twitter

Reacciones

Dina Boluarte, vicepresidenta

“Confío en la madurez política de los congresistas y que ese ruido político, ese golpe de Estado, impulsado desde el Congreso, no se consolide. No queremos un Manuel Merino poniendo una crisis”.

Edwin de la Cruz, Avanza País

“Estoy convocando una reunión de la bancada. Los antecedentes de Patricia Chirinos dejan mucho que desear. En caso esté en contra del ideario de Avanza País, tiene que dar un paso al costado”.