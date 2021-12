Gobernadores reiteran rechazo a la vacancia presidencial

Los gobernadores regionales expresaron su respaldo al presidente de la República, Pedro Castillo, al rechazar la intención de vacancia, impulsada por la derecha en el Congreso. Las autoridades resaltaron la necesidad de la estabilidad política y económica, en el 16° GORE Ejecutivo, celebrado en Trujillo.

“Todos los gobernadores en estos 3 años siempre hemos estado defendiendo la gobernabilidad y continuaremos, para que de esta manera nuestro país no se perjudique”, sostuvo Carlos Rúa, presidente de la Asamblea Nacional de los Gobiernos Regionales (ANGR) en el evento.

En esta misma línea estuvo Manuel Llempén, gobernador de La Libertad, quien subrayó que no apoyan una ideología en particular, sino a la ciudadanía.

“Estamos sufriendo un acoso político porque creen que el respaldo que le estamos dando a usted (presidente) obedece a intereses personales o regionales. Aquí estamos luchando por el bienestar de la población”, enfatizó Llempén en la sesión.

Con la presencia del mandatario en la clausura de la actividad, de la representación de las 25 provincias, las autoridades de Piura, Cusco, Apurímac, Lima y San Martín expusieron sus exigencias y reafirmaron el pronunciamiento que dieron el jueves. “No queremos vacancia, cierre de congresos. Queremos una gobernabilidad”, mencionó Servando García, de Piura.

Rúa, en conversación con La República, señaló que la moción de vacancia no es oportuna porque la población espera la solución a sus problemas, no enfrentamientos.

“Esperamos que el Congreso pueda analizar todo lo que corresponde a estos 120 días de gestión del presidente Castillo, pero dentro de un marco de sinceramiento. Si hay que investigar y fiscalizar, hay que hacerlo, pero más allá hay una tarea de buscar que el país esté tranquilo para que pueda desarrollar sus actividades económicas”, dijo.

Castillo se compromete

El jefe del Estado manifestó su rechazo a las voces de vacancia en su contra. “Me preocupa la indiferencia de ciertos sectores que no comprenden que hemos venido para gobernar, no para robar al país”, comentó.

Asimismo, hizo un mea culpa de los errores cometidos. “No nos van a ver a nosotros enlodados en actos de corrupción, jamás nos van a ver. Esperamos hacer una diferencia”, añadió.

Anunció que elaborarán, junto con los gobernadores, un cronograma de trabajo para el cumplimiento de los acuerdos. Indicó que sería el 9 de diciembre, pero Rúa precisó que será el día siguiente para no cruzarse con la celebración de la Batalla de Ayacucho. “Estos acuerdos que se han planteado vamos a hacerlos realidad”, anotó.

Por su parte, la vicepresidenta Dina Boluarte, al ser consultada sobre una eventual vacancia, afirmó que “no se ve como presidenta de la República”, sino acompañando a Castillo. En tanto, la primera ministra Mirtha Vásquez consideró que el ruido político afecta bastante al avance del Gobierno y aseguró que no se han configurado causales para la vacancia .

Exigen avances en regiones

Los gobernadores pidieron mecanismos para mejorar la comunicación con el Ejecutivo, facilitar la ejecución presupuestal, mayores brigadas de vacunación, medidas para garantizar retorno a clases presenciales, y nuevas estrategias contra la delincuencia.

Autoridades hicieron pedidos para destrabar obras en regiones, así como atender situación de MMG Las Bambas.

Rúa señaló que el presidente deberá cumplir con los acuerdos dados: “De lo contrario, el próximo GORE Ejecutivo podría tener efectos negativos. Esperamos que el presidente lo pueda concretar en la brevedad”.

Expectativa. Rúa espera que sincericen acuerdos en reunión. Foto: Jaime Mendoza/ La República

Necesitan fortalecer vínculos

