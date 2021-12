Congresistas del Partido Morado cierran filas en contra de la vacancia a Pedro Castillo

El secretario general del Partido Morado, Rodolfo Pérez, adelantó el último viernes que los congresistas de la agrupación que representa están en contra de la admisión de la moción de vacancia presidencial de Pedro Castillo. Si bien dicha postura —que se debatirá el próximo martes 7 de diciembre en el pleno del Congreso— no fue confirmada por los parlamentarios, en lo que sí coincidieron fue en no respaldar la medida por incapacidad permanente que plantea la congresista y tercera vicepresidenta Patricia Chirinos de Avanza País.

“En este momento, con el pedido de vacancia que hay en el Congreso no estamos de acuerdo, pero somos conscientes de la fragilidad y del momento político en el país. La moción de vacancia solo debería ser presentada cuando se comprueba si existen actos de corrupción por parte del jefe de Estado; sin embargo, en este caso, no existe esa figura”, declaró la congresista Flor Pablo, quien expresó en Exitosa que existen otras prioridades en salud, educación y reactivación económica que deben ser tratadas por los poderes del Estado.

El legislador Edward Málaga, no fue ajeno al proceso que afronta Pedro Castillo. En declaraciones a RPP, mencionó que el Partido Morado está en contra de la vacancia por la ruptura que significaría la medida en relación a la estabilidad del país y al orden constitucional.

“La postura del Partido Morado es la defensa a la democracia, al orden constitucional y a la estabilidad del país. Por ello, una vacancia significaría una ruptura”, alegó. En ese sentido agregó que “no se encuentran a favor de una vacancia por lo que se desencadenaría; sin embargo, eso no significa dejar de reconocer la precaria labor al mando que está haciendo el presidente Pedro Castillo”, apuntó.

Del mismo modo, la congresista Susel Paredes señaló al programa de Epicentro que se emite en La República que el presidente puede haber cometido alguna falta; no obstante, acotó que eso no configura como una causal de vacancia. Según dijo: “Acá se utiliza la vacancia por cualquier cosa, es cierto que el presidente Castillo ha cometido infracciones, pero las autoridades tienen que investigar si ha cometido delitos. Además, eso no es causal de vacancia por incapacidad moral permanente”.

Moción de vacancia o juicio político contra Pedro Castillo

Los congresistas como Susel Paredes y Edward Málaga sostuvieron que la moción de vacancia por incapacidad permanente que propone la congresista de Avanza País Patricia Chirinos no corresponde a un procedimiento “correcto” para efectuar un control político contra el presidente Pedro Castillo. De esta manera, ambos coincidieron en que la forma de procesar al mandatario obedece a un “juicio político”.

Por esta razón, Paredes mencionó que “la figura de la vacancia presidencial se utiliza como un mecanismo equivocado para retirar el presidente. Para sacarlo se hace un juicio político por delitos graves o si son delitos comunes, si no, se tiene que esperar hasta el termino de mandato para procesarlo”, refirió.

“Yo le puedo decir al presidente que está trabajando muy mal, que no ha sido transparente en su mensaje presidencial, que él no tiene vida privada mas que con su familia. Que no puede tener reuniones fuera de Palacio, pero no hay incapacidad moral”, añadió.

En esa corriente, el legislador Edward Málaga alegó en RPP que el juicio político contra el presidente Pedro Castillo sí formaría parte de una discusión como mecanismo de control contra el jefe de Estado.

“Si hubiera algo que se tiene que discutir, es un juicio o un antejuicio político, que es una figura distinta al de la vacancia por incapacidad moral permanente. No obstante, también requiere cierta precisión por los delitos que puede recurrir un presidente”, explicó.

También expuso que “hay cierta intención de varios partidos para desacreditar al Gobierno, pero no se necesita de una conspiración porque el propio presidente está haciendo los méritos, debido a que se está ganando la desconfianza; es decir, hay una contribución del presidente Castillo a esta situación”, expresó.

En tanto, la congresista Flor Pablo mencionó, además, que —solo si hay evidencia de actos de corrupción— se debe emplear un juicio político, que estaría en manos de Comisión Permanente; no obstante, no existe esa figura.

“Efectivamente, el juicio político nos falta. La medida debería señalar que debiera ser ante un hecho de flagrancia si hay evidencias de actos de corrupción. Definitivamente, la Comisión Permanente debería iniciar el proceso para la destitución, pero no existe esa figura”, sentenció en Exitosa.

Secretario del Partido Morado: “Vacancia es un mecanismo extremo”

El secretario general del Partido Morado, Rodolfo Pérez, consideró que la solicitud de vacancia contra el presidente Pedro Castillo es un mecanismo extremo. Esto, luego de reunirse con el presidente el último viernes en Palacio de Gobierno.

“En el caso del Partido Morado, estamos en contra de la admisión de la vacancia porque creemos que es un mecanismo constitucional que no procede en este caso particular. El presidente no está siendo investigado por el Congreso ni por el Ministerio Público. Si bien estas investigaciones sobre los hechos cuestionables tiene que darse, en ningún caso corresponde la vacancia, que es un mecanismo extremo”, dijo a los medios de comunicación.