¿Qué dijeron los líderes de partidos políticos tras reunirse con Pedro Castillo?

El presidente de la República, Pedro Castillo, se reunió este viernes 3 de diciembre con los líderes políticos del partido Podemos Perú, Alianza para el Progreso, Partido Morado y Somos Perú en Palacio de Gobierno. Dicha reunión busca afianzar vínculos entre las bancadas de manera previa al debate por la vacancia presidencial.

Por su parte, el líder de Alianza para el Progreso, César Acuña, se mostró muy crítico sobre las visitas que recibía el mandatario en su hogar de Breña. Además, el representante de APP fue enfático en que no apoyarán a presidentes corruptos.

“El presidente ha dicho que va a reconocer sus errores. El gran error es haber recibido, si es que ha recibido, personas en su domicilio. Es un gran error. Acá es su sitio donde despachar (...). Por si acaso, Alianza para el Progreso no va a avalar a presidentes corruptos. Lo digo aquí en Palacio: no vamos a avalar a presidentes corruptos”, mencionó Acuña.

Por otro lado, Rodolfo Pérez, representante del Partido Morado, se mostró en contra de la admisión de vacancia y tildó como “mecanismo extremo”, esta medida.

“En el caso del Partido Morado, estamos en contra de la admisión de la vacancia, porque creemos que es un mecanismo constitucional que no procede en este caso particular. El presidente no está siendo investigado por el Congreso ni por el Ministerio Público. Si bien estas investigaciones sobre los hechos cuestionables tienen que darse, en ningún caso corresponde la vacancia, que es un mecanismo extremo”, dijo Rodolfo Pérez.

Finalmente, Patricia Li de Somos Perú consideró fructífera la reunión con el mandatario y aseguró que se volverá a juntar con él el próximo lunes. “Le he pedido, de manera personal, que la gente está inquieta y todo el Perú, que nos responda y que nos aclare sobre el tema de Breña y el presidente me ha dicho buenamente ‘sí lo voy a aclarar y voy a salir en prensa para hacer esto’. Esta reunión ha sido positiva”, mencionó Patricia Li.