Karelim López está vinculada a vacancia anterior

La empresaria Karelim López, cuestionada por sus visitas a Palacio de Gobierno y al inmueble que usa el presidente Pedro Castillo en el distrito limeño de Breña y por sus relaciones con firmas proveedoras del Estado, estuvo vinculada a la vacancia del exmandatario Martín Vizcarra, según diversas fuentes.

López era cercana a Karem Roca, la exsecretaria de Vizcarra que lo grabó y motivó los intentos de vacancia en el Congreso anterior, según una investigación periodística de IDL-Reporteros. En noviembre del 2019, Roca celebró su cumpleaños en una casa de López, en el distrito limeño de Pueblo Libre, de acuerdo con esta publicación.

López había tenido éxito acercándose a círculos de poder. IDL-Reporteros reseñó que en el gobierno de Alan García laboró en el Ministerio de Transportes en la gestión de Enrique Cornejo. Cuando este postuló a la alcaldía de Lima en el 2014, ella le aportó 14 mil 160 soles a través de su empresa Threejots S.A.C. En el 2016, dio 18 mil soles a la campaña presidencial de Keiko Fujimori, según reportó Fuerza Popular a la ONPE (Oficina Nacional de Procesos Electorales). En el gobierno de Vizcarra, con Roca habría logrado influencia.

Cuando el expresidente enfrentaba su primer intento de vacancia en el Congreso en el 2019, por las contrataciones de su gobierno al cantante Richard Cisneros, conocido como Richard Swing, una fuente de este diario mencionó a López como alguien involucrada con Roca. Sin embargo, no se llegó a más.

El año anterior, López había estado en Palacio de Gobierno, el 26 de julio del 2018. Según el registro, visitó a Iván Manchego, entonces asesor presidencial, de 3 y 20 a casi las 5 de la tarde.

Manchego ha dicho que López fue a verlo para plantear un reclamo sobre un proceso en el Ministerio de Transportes, consultado por la emisora Willax TV. Poco después, una compañía vinculada a la empresaria habría ganado una licitación.

A fines del 2019, Manchego dejó su puesto en Palacio de Gobierno y volvió a Moquegua.

En un audio al que accedió La República, Roca dice a su entonces abogado, Fabio Noriega, que solo una amiga suya, a quien nombra como ‘Karem’, sabe de sus audios y que era su interlocutora con el equipo de Edgar Alarcón, quien era el congresista que impulsó la vacancia. Sería Karelim López, a quien también llaman ‘Karem’.

“Eres tú y mi amiga. Escúcheme, nadie sabe de mis audios”, se le oye decir a Roca.

Consultado Vizcarra para esta nota, negó saber entonces de López. “No la conozco, no tengo nada que decir”, adujo.

Sobre la salida de su exasesor Manchego del Gobierno que encabezó, Vizcarra mencionó: “Por un lado se desatendió del trabajo y por otro comenzó a generar una serie de intrigas al interior del despacho”.

Con el fujimorismo

Las relaciones de López con el fujimorismo no habrían empezado con su aporte de 18 mil soles a la campaña de Keiko Fujimori en el 2016. Su esposo, Jonny Milla Cornejo, fue empleado de seguridad en el Congreso de fines de los noventa, dominado por los naranjas en el gobierno de Alberto Fujimori. Entonces, presidía el Parlamento Martha Hildebrandt, y su vicepresidenta era Luz Salgado.

Según IDL-Reporteros, López colaboró con Salgado en su campaña al Congreso el 2016, año que aportó a Fuerza Popular. “Karelim ha sido parte de la portátil de Luz Salgado”, les dijo una fuente. Fotos de la excongresista naranja la muestran en la fiesta de cumpleaños de López, en abril de ese año. Poco después, asumió la presidencia del Poder Legislativo. ❖

Audio

La otra ‘Karem’

Karem Roca habla con su abogado Fabio Noriega sobre su amiga ‘Karem’.

KR: Yo no he hablado con ellos. Ha sido una amiga mía.

FN: Claro (…). Karem.

KR: No, no es (ríe).

FN: ¿No es Karem? ¿Quién es entonces?

KR: Es una amiga.

FN: ¿Pero cómo le voy a hablar si no me dices…?

KR: No, es una amiga… Él ya sabe.

FN: No, pero yo le voy a decir…, voy a cortar con la interlocutora que es su amiga.

KR: No, él ya sabe porque es la única, yo no hablo con otras personas.

FN: No, pero tú me dijiste…

KR: Ajá. Sí, pero te dije que… Déjala, no la metas a ella. Ellos ya saben, ya.

FN: No se trata de que se meta. Entiende. Acá el asunto es: tú tienes una intermediaria que te trae los mensajes de Alarcón y lleva los tuyos.

KR: Mju (asintiendo).

FN: ¿Qué cosa tienes que hacer tú? Tú me tienes que decir: ‘oye, ¿sabes qué? Fulana es tal y dile a fulano que ya no, que cualquier cosa lo haga contigo porque tú ves desde otro punto de vista, no de la amistad sino legalmente’. Eso es lo que tienes que hacer, nada más.

KR: Ah, ¿y tú le vas a decir así?

FN: Claro.

KR: Sí, se llama Karem.

FN: Yo le voy a decir...

KR: Entonces dile así, se llama Karem.