Congresista Alex Paredes sobre audio: “Nunca me acercaré a alguien para pedirle esas cochinadas”

Por: Elizabeth Huanca

El parlamentario de Arequipa niega haberse reunido con un colega de Acción Popular (AP) para negociar y evitar que prospere la moción de vacancia presidencial contra el mandatario Pedro Castillo. Aquí su versión sobre un audio que se propalará este domingo, según informó el programa dominical Cuarto Poder.

Se anuncian audios donde usted negocia con un congresista de AP para evitar la interpelación del presidente Pedro Castillo

Arequipa me conoce, sabe quién soy. No soy una persona que va a destruir sus 30 años de prestigio como docente por una estupidez. No sé cual es el objetivo, yo no soy presidente, no quiero ser ministro, no me interesa, pero sacar información sesgada incomoda. Ya la semana pasada ese medio de comunicación (Cuarto Poder) ya hizo reglaje. Han minado el ingreso (casa de Breña), pero en relación a la pregunta que me haces, yo voy a esperar (la difusión del audio). Yo no tengo miedo porque soy una persona que no hace cosas que no correspondan. Lamento que disimulen su interés, son enemigos de Castillo, está bien, pero díganlo y no hagan triquiñuelas.

No se ha reunido nunca con ningún congresista para mediar por el presidente ¿Lo descarta?

Yo voy a esperar porque el colocar mi nombre tiene otra intención. He podido escuchar y leer ayer. Si has escuchado los audios, es fácil llegar a una conclusión si es mi voz o no.

¿La reconoce o no, congresista?

No. Yo no voy a tirar al tacho de la basura mi prestigio profesional docente, no voy a destruir mi imagen ante mis compañeros de promoción, mis hijos. Ahí hay intención.

¿Cuál podría ser esa intención? Para nadie es desconocido que usted ha mantenido una postura a favor y sólida siempre frente al presidente…

Pero a ese nivel de cosas no llego. Yo he tenido que taparme la nariz por un proyecto de ley en beneficio de maestros de las Fuerzas Armadas que les pagan como si fueran administrativos y los han perjudicado por 30 años y acercarme a voceros con los que discrepo y fue la primera vez que me paseo por el Congreso, donde está Fuerza Popular, Renovación Popular, después yo no me muevo de la esquina de mi curul.

¿Qué estaría detrás?

Es lo que quisiera saber, quién está lanzando mi nombre por ahí, qué cree ese medio o cuál es el temor, porque a mí ni todo el dinero del mundo me va a comprar ni me va a quebrar mi forma de pensar. Para mí las cosas son derechas no son curvilíneas.

En el marco de una “negociación política” podría haberse acercado a un congresista de AP por la vacancia…

No, jamás, ni en ese tema ni en otro. Yo no entro a ese nivel, esa clase de política no es la que yo estoy dispuesto a hacer, jamás haría eso. A mis 58 años tengo ideas demasiado clavadas como para cambiarlas.

Le vuelvo a reiterar ¿niega que haya negociado votos para evitar la vacancia?

Ni hoy, ni mañana, ni nunca me acercaré a alguien para pedirle ese tipo de cochinadas.

Además de sus audios, se anuncia otros del presidente Castillo que hacen presagiar una inminente vacancia… Se habla de entrega de dinero.

Yo no creo en el estilo de hacer política bajo el esquema “Maquiavelo”, es decir, el fin justifica los medios, sea el elemento utilizado para vivir en la política a cualquier costo. Acá hay un objetivo, tampoco soy tonto, las famosas celadas, camitas que les hacen a los políticos o algunas personas por una razón u otra, son los momentos en los que uno demuestra de qué está hecho.

El medio puede ser cuestionable, pero hay que analizar el fondo, hablamos de actos de corrupción…

De ser cierto, hay que tener la necedad para no darse cuenta de que es un hecho censurable sea quien fuere. La corrupción no necesita de espíritu de cuerpo, pero eso no significa dejar de lado la conducta de los perdedores y algunos aliados que al final terminan siendo la misma cosa y van a una conducta de hostigamiento, de persecución, ahora ya han entrado al reglaje. ¿Qué, ahora a las personas que conocen mi nombre las quieren asustar para que no se reúnan conmigo?

Su cercanía con Pedro Castillo podría dar luces de que usted sería su operador político…

Ahí hay un error, a ese nivel (de negociar votos) no llego. Cuando uno está viejo y te han criado bien, no pues. La tentación, en ese sentido, para mí, faltando pocos años para jubilarme como docente, no va. Soy transparente en las cosas que hago.

¿No es un error del presidente haberse reunido de noche con dueños de empresas?

No siempre te vas a reunir con una persona para tratar temas vinculados al gobierno.

Pero son empresarios que acaban de ganar buena pro por obras millonarias..

Ahí el problema tiene un matiz diferente por lo coincidente.

En política nada es coincidente…

Entonces, conclusión, el presidente está prohibido de reunirse con empresarios. En esa dirección deberíamos hacer una selección de cuales serían nuestras amistades, todas menos tal.

Lo cierto es que hay unos audios que enervan más la voz de la vacancia, que parece inevitable esta vez…

Aquí hay una intención, estamos en una nueva fase del fujimontesinismo y probablemente se diga, pero esto se justifica para destapar actos de corrupción. Sí, entonces que siga el reglaje. Entonces, esperamos que nos hagan reglaje a todos ¿Cuándo nos darán a conocer reglaje de la señora Chirinos de los fujimoristas, al señor Montoya? Porque de esa dirección viene todos los ataques a Castillo.

Entonces, mientras no se den a conocer estos audios confía en Castillo

Yo confío. Me resisto a creer y sería una gran decepción que yo diga una cosa y encuentre otra opuesta. En términos personales yo puedo responder por mis actos. Si alguien viene a mí y me dice señor Paredes tome esto es para usted, discúlpame lo primero que hago es sacarle la madre y si puedo le meto la mano. Aquí hay un hombre de principios no un pesetero. Mis principios los tengo bien sólidos.

¿Pero no sabe si son los mismos del presidente?

Todo esto es parte, yo no diría de inexperiencia, sino de ingenuidades de provinciano. Me resisto a creer que después de tantas aseveraciones que hace Pedro a sus padres, sus orígenes, que haga una cosa contraria, sino ya estaríamos hablando de Ollanta, PPK, García de Fujimori es decir de toda una organización criminal de presidentes.

¿De validarse estos audios, apoyaría la vacancia?

No, para nada.

¿Aún sean ciertos?

Ahí tenemos que escuchar explicaciones. Eso no significa avalar inconductas. (Los audios) son una versión. Alguna verdad tendrá que haber y el que tendrá que decidir qué hacer será la propia persona que ha sido grabada.