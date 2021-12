Ysrael Zúñiga:“Si sintiera culpa me habría tirado del puente Chilina hace tiempo”

Por: Elizabeth Huanca

En las canchas, Ysrael Zúñiga era un delantero letal, en estos tiempos, en la política, juega a la defensiva como se aprecia en esta entrevista. Zúñiga es investigado por formar parte de Los Hijos del Cóndor. Tras su liberación asumió la presidencia del Consejo Regional donde le acusan de marcar varios autogoles.

Hay un aire de molestia de su parte desde que ha vuelto al Consejo Regional…

Obvio que estoy molesto ¿es normal que te maltraten así, sin fundamento alguno?

Se le acusa de ser obstruccionista por votar en contra de la elección de un nuevo vicegobernador.

¿Cómo lo resuelves, pasando encima de la ley? Lo que yo menos quiero es pasar encima de la ley.

Los expertos dicen que ante un vacío legal, se impone un principio de gobernabilidad.

No solo es el principio de gobernabilidad. Hay dudas razonables que se debieron aclarar. Acá (Consejo Regional) no se pudo aclarar. Por eso pedí una mesa de trabajo.

Se le percibe un aire de revancha frente al consejo regional, tras haber estado detenido por la investigación “Los Hijos del Cóndor”.

No es así. Desde que he entrado al cargo siempre trabajé en beneficio del pueblo, no para que la gente me vea. Fui uno de los consejeros que más ha apoyado al turismo. Siempre ando solo, no voy con fotógrafos, no hago las cosas pensando en agradecimientos. Al final sé quien soy, mi familia y mis amigos saben quien soy. El tiempo hablará por mí.

Algunos... ¿a quien se refiere?

En lo de la vacancia había un debate sobre los dos tercios. Para explicar ello había documentación incompleta ¿La culpa era mía? Yo no presenté la documentación, no hice la ley pero al final me culparon a mí.

Lo concreto es que se van a cumplir dos semanas de la muerte del vicegobernador y no hay quien dirija la región.

Entendemos la preocupación, pero tampoco podemos ir en contra de la ley. Nadie quiere cometer errores. Ahora ya hay consensos y dudas aclaradas…La elección debe darse, ojalá que no falte ninguno sino me van a echar la culpa a mí. (…) Esperemos que el elegido sea la persona que el pueblo esté buscando o los cinco reclamantes (grupo Dignidad) estén buscando y que haga un buen trabajo.

¿Qué ha significa para ud. estar inmerso en el caso Los Hijos del Cóndor?

Me maltrataron por todo lado ¿Quiere que me sienta contento? me mataron y encima me siguen culpando de todo. No soy de hacer las cosas por un voto. Cuando ayudé a la gente lo hice porque me nace. No tienen algún fundamento en todo lo que hablan.

Tras ser liberado y regresar al CRA se esperaba que dé un paso al costado por estar investigado ¿Por qué no lo hizo?

Asumo la presidencia porque la ley me obliga.

Pudo declinar del cargo…

Por qué iba a declinar, tal vez me denunciaban por omisión de funciones. Si la ley no me hubiera obligado no lo hacía (asumir el cargo)

¿Pensó en no hacerlo?

Si hubiera tenido la opción y la ley me lo permitía, obvio que no sería presidente del Consejo Regional.

¿Sus colegas se opusieron, temen que puede utilizar el cargo para favorecerse en la investigación?

El tiempo me dará la razón en base a mis colegas y en base a todos. Tampoco espere que aguante todo, no soy de acero.

¿No hay un mea culpa de su parte?

Si sintiera culpa me hubiera tirado del puente Chilina hace tiempo. Uno no puede arrepentirse de nada, me encanta la política, me encanta ayudar, si me metí a política fue por eso.

¿Ha anunciado su alejamiento?

Necesito dedicarme a mi familia, he estado alejado de ella por ayudar, por pelear por un sueño y al final no valió la pena. Quise hacer las cosas bien y terminé perjudicado. Ahora Ysrael es culpable de todo.

¿Pero no siente que cometió errores? formó parte de un grupo que ahora está en la cárcel

Yo no formo parte de ningún grupo, me reúno con todo el mundo. Si has escuchado los audios y las conversaciones, yo ni siquiera formo parte de estas.

Pero la Fiscalía lo ha involucrado porque tiene indicios en su contra.

Me involucran a mí, así como a otros consejeros que son mencionados, incluso hay audios, pero no están inmersos en la investigación.

¿Cómo ha afectado este caso su vida?

Estoy decepcionado. En mi vida, no le he robado un sol a nadie, colaboro con todos los que me piden, en la medida que puedo. Toda la carga que ha recibido mi familia. Me costó 26 años, hacerme de un nombre para que me perjudiquen cinco personas.

¿No se arrepiente?

No me arrepiento porque no he hecho nada.

Hay un dicho que dice, dime con quien andas y te diré quien eres…

Yo nunca he andado con ellos.

¿Hay un WhatsApp de los 7 Amigos donde acuerdan decisiones?

Todos tienen grupos de chat. Hasta los “Dignidad” (consejeros) tienen su grupo.

¿Qué espera de esta investigación, la fiscalía pedirá comparecencia?

Yo espero que la investigación acabe pronto.

¿La Fiscalía advierte que los siete recibieron terrenos, dinero y prebendas para no fiscalizar la gestión de Cáceres Llica?

No he recibido un sol de nadie, ni wisky etiqueta azul, ni dinero, ni terrenos.

En los audios de la agente especial, se menciona que “Cachete” también recibió terrenos.

Una cosa es hacer investigación, otra encontrar algo y denunciar y otra motivar a alguien a que te mencionen. Creo que esa conversación se da cuando están revisando un plano y donde hay nombres de otros consejeros de aquí, incluso, pero yo ni figuro. Esa aseveración sale cuando (la agente) pregunta si a mí no me han dado algo. Yo no figuraba ahí, pero mi nombre sale porque preguntan. Nunca recibí un terreno ahí.

¿Estaría dispuesto a ser colaborador eficaz de esta investigación?

Cómo voy a hacer colaborador eficaz sino sé nada, qué podría aportar si yo ni participaba en sus reuniones.

¿Entonces por qué los apoyaba en sus decisiones? Votó a favor de la presidencia de Santiago Neyra (consejero prófugo)

En mis viajes, visitaba todo, comisarías, puestos de salud etc y siempre me decían que el consejero que siempre apoyaba era Santiago. Me pareció una buena alternativa. Se habla de un favoritismo por ese voto, nunca hubo nada de eso, envié documentación para la creación de la gerencia de Deporte no me respondieron, siempre envié documentos y no hubo respuesta ¿De qué favorecimiento hablan?

Se inclinó por apoyar a los “aliados” por Neyra y ahora él está prófugo…

A veces te equivocas. A veces tomas decisiones y cometes errores.

Pero es distinto cometer errores a cometer delitos, consejero

Te pregunto por quién votaste en las últimas elecciones para presidente, debo culparte por las malas decisiones que esas personas tomaron.

Bueno en el caso de ud. como autoridad, las decisiones que toma afectan el destino de la Región…

También tengo porcentaje de errar, como tú, todos tenemos posibilidad de equivocarnos. No somos perfectos. Tal vez confiaste en que Toledo era una buena opción y te equivocaste, yo confié en que Santiago era la mejor opción y me equivoqué.

¿Siente que ha fracasado en la política?

No. Definitivamente no volveré. Quizás no me pude adherir a algo que no va conmigo y eso no es fracasar. Me animé en un sueño pensando en la gente, pero así se dieron las cosas.❖

En esta faceta de presidente del Consejo, se le nota un exceso de aire legalista, de cumplir la norma ¿Quiere evitar más denuncias?

Desde el primer día cumplo la norma. En muchas propuestas, si está conforme a ley lo apruebo o no.

¿Bueno, aprobó y votó a favor de cosas que perjudicaron a la región, se habla de interpelaciones concertadas?

Voté a favor de la interpelación del sr. Ocsa, del Gerente general

¿Pero también a favor de casos polémicos como Pampas Bayas?

Éramos nueve contra cinco.

En su caso hubo una reunión con el sr. Jacobo presidente de la asociación y del partido por el que ud. postuló

Yo no tengo ninguna amistad con el sr. Jacobo. Es más el informe legal de mi asesora está ahí, la ley ampara cuando se puede o no vender terrenos del Estado.

Pero se ha demostrado que los terrenos favorecían ilícitamente a los consejeros a través de testaferros…

Eso yo no sé. Pero me reafirmo yo voto al amparo de la ley, si esta dice sí, voto a favor, no lo contempla voto en contra como en este caso (Vacancia de vicegobernador).

Por el caso de Pampas Bayas y otros, el gobernador está en la cárcel, consejeros también…

Opinaré cuando acabe todo el proceso. Yo no estoy para maltratar a nadie.

Su rol en el CRA es cuestionado ¿Qué postura asumirá?

Lo que voy a hacer en este año y un mes que queda es hacer las cosas bien y en silencio. Con perfil bajo apoyando a todos los que pueda ayudar, pero en el marco de la ley.

Andará con pies de plomo…

Definitivamente, a veces quieres hacer las cosas bien y apoyar y terminas siendo el patito feo. Sigo creyendo que la gente tiene buena voluntad.

¿Qué hará cuando acabe su gestión?

Voy a disfrutar de mi familia y mis gallos…