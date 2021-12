Ruth Luque: Arrastramos una crisis institucional que no vamos a resolver con la vacancia

Ruth Luque, congresista de la bancada de Juntos el Perú, se pronunció en contra de la moción de vacancia al presidente de la República, Pedro Castillo, la cual fue presentada el último 25 de noviembre en el Congreso. La parlamentaria resaltó que la crisis institucional que sufre el país no se va a solucionar si el jefe de Estado es destituido.

“ Seguimos arrastrando una crisis institucional que no vamos a resolver, a mi parecer, con una vacancia ni desconociendo los marcos legales que existen . Necesitamos mucha responsabilidad de las fuerzas políticas”, sostuvo en diálogo con Exitosa.

Asimismo, Luque Ibarra enfatizó que la figura de la vacancia es una medida extrema y reafirmó que Juntos por el Perú votará en contra de este pedido. “La vacancia debe ser por temas objetivos y amparados. La moción que se ha presentado no tiene ningún argumento que sustente las razones de una vacancia ”, dijo.

En relación a las reuniones que mantuvo Castillo Terrones en su vivienda de Breña, pese a las advertencias de la Contraloría, la legisladora precisó que desde su partido han destacado la relevancia de que exista un Gobierno transparente.

“Quisiera señalar que nosotros, a raíz de los hechos que se han venido difundiendo, hemos precisado la importancia de investigar, esclarecer y garantizar un Gobierno transparente. Pero también hemos advertido que no podemos ir a la vacancia bajo este pretexto”, manifestó.

Boluarte: “No me veo como presidenta”

A raíz de la fuertes intenciones del Parlamento de admitir a debate la moción de vacancia contra el presidente de la República, Pedro Castillo, la vicepresidenta, Dina Boluarte, fue consultada sobre si reemplazaría al mandatario en caso sea destituido del cargo.