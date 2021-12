RMP: “Queda poca esperanza para Pedro Castillo”

El intento de vacar a Pedro Castillo por parte del Congreso continúa, por lo que el mandatario se reunirá con líderes políticos antes de la votación para admitir a debate la destitución. Según la Presidencia del Consejo de Ministros, el jefe de Estado mantendrá estos encuentros desde este viernes 3 hasta el lunes 6 de diciembre.

Rosa María Palacios señaló que Castillo Terrones se deberá reunir con César Acuña, Yonhy Lescano, Vladimir Cerrón, José Luna Gálvez, Hernando de Soto, Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori; es decir, los contendores que poseen fuerzas políticas en el Congreso y decidirán cómo votarán sus bancadas el próximo 7 de diciembre.

“Pedro Castillo no puede manejar el país, mucho menos, hacer una dictadura chavista, castrista, comunista o cualquier otro sueño de Vladimir Cerrón. El presidente tenía que inclinarse hacia el centro y buscar pactos con APP, Somos Perú, Podemos, con Juntos Perú lo logró, pero a regañadientes”, explicó.

La letrada precisó que esta búsqueda de diálogo entre líderes políticos es un contraataque bastante tardío y complicado, que podría no lograrse si Pedro Castillo persiste con discursos demagógicos entorno a la corrupción.

Agregó que en el ordenamiento jurídico peruano ya hay un sistema de justicia (Contraloría, Fiscalía de la Nación, Congreso), el cual, según la Constitución, pone límites al presidente de la República y no las rondas campesinas, como ha sugerido Castillo.

“Es sombrero, no corona. No sé si realmente el presidente se da cuenta de la situación en la que está (...) No sé como van a ir las reuniones de este fin de semana, pero queda poca esperanza para Pedro Castillo”, acotó.

¿Y la inversión privada?

La economía ha crecido a un nivel superior a lo que se proyectaba (13.5%). Palacios indicó que el precio del cobre ha sido favorable para la minería, exportaciones y, por tanto, para los ingresos del Estado peruano. Por lo que calificó como una pésima noticia el anuncio de que Las Bambas cerrará sus operaciones al no tener garantías.

“No puedes estar sometido al chantaje, a la extorsión de personas que se apropian de la carretera y exigen que les pagues plata por pasar. Simplemente no van a pasar, así como hizo Antamina y miren que bien se resolvieron las cosas”, detalló.

Durante un acto oficial, Castillo Terrones aseguró que su gobierno dará seguridad jurídica, sin embargo, minutos más tarde manifestó que en enero el Ejecutivo revisará contratos con empresas privadas. “Por eso quieren vacar al presidente, porque no quieren que toquen sus intereses”, declaró.

“¿Quién lo eligió emperador? El presidente no contrata en nombre del Estado, son los ministros quienes tienen facultades. ¿Qué contratos?”, cuestionó.