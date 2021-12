Presidente Castillo: En enero se revisará contratos de gas de Camisea

El presidente Pedro Castillo Terrones anunció durante su visita a la provincia de Pacasmayo en La Libertad, que en enero del 2022 su gobierno iniciará la revisión de los contratos del gas de Camisea, con lo cual se busca bajar el precio del balón y masificar dicho recurso para toda la población.

“No solamente vamos a bajar el gas, porque no podemos estar mendigando un balón de gas, vamos a hacer que el gas de Camisea sea para todos nosotros, para darle a todos los peruanos. Vamos a hacer que el producto de los peruanos sea para los peruanos. Hay un rumor por ahí (vacancia) porque saben que en enero vamos a revisar los contratos y quieren que alguna parte de esos montos vaya a la mafia. No lo vamos a permitir”, enfatizó el jefe de Estado.

Pedro Castillo inauguró en Pacasmayo la planta criogénica de oxígeno medicinal. Foto: HRDT

Agregó que con ese dinero se dotará de agua a las poblaciones, se construirán escuelas y se bajarán los precios de los productos de primera necesidad.

“A mí no me da ningún temor (vacancia) porque sé trabajar junto al pueblo, por eso les pido ser vigilantes con el presupuesto que se da. Vamos a sacar una norma para dar facultades al pueblo para que se transparenten los presupuestos y tienen que ser vigilantes del último centavo que se destina. Compañeros, hermanos, a nosotros no nos van a dar clases de transparencia, honestidad y honradez”, recalcó.

El primer mandatario inauguró en Pacasmayo la planta criogénica con capacidad para llenar 400 balones de 10 m3 diarios de oxígeno medicinal ante la tercera ola del coronavirus.