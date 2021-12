Secretario del Partido Morado sobre moción de vacancia: “Estamos en contra de su admisión”

El secretario general del Partido Morado, Rodolfo Pérez, declaró en conferencia de prensa que su agrupación política está en contra de la admisión de la moción de vacancia presidencial, que será sometida a votación el próximo martes 7 de diciembre en el Pleno del Congreso. El representante anunció su postura luego de reunirse con el presidente Pedro Castillo en Palacio de Gobierno.

Al respecto, señaló que en estos momentos no corresponde la vacancia presidencial, a la que consideró un mecanismo extremo. Sostuvo que el presidente Castillo no es objeto de investigación por el Congreso ni por el Ministerio Público.

“En el caso del Partido Morado, estamos en contra de la admisión de la vacancia, porque creemos que es un mecanismo constitucional que no procede en este caso particular. El presidente no está siendo investigado por el Congreso ni por el Ministerio Público. Si bien estas investigaciones sobre los hechos cuestionables tiene que darse, en ningún caso corresponde la vacancia, que es un mecanismo extremo”, dijo.

La Constitución tiene que respetarse, afirma secretario del Partido Morado

Acto seguido, el secretario general del Partido Morado enfatizó que la carta magna debe ser respetada por los congresistas y políticos. Mencionó que, caso contrario, el país no logrará estabilizarse.

“Tenemos que ser claros. La Constitución tiene que respetarse. Si no se respeta, entonces no hay estabilidad y el país se va a la deriva”, manifestó.

Asimismo, Rodolfo Pérez exhortó a los políticos a no alentar la vacancia presidencial. De llevarse a cabo, en menos de dos años el Perú habrá tenido hasta seis presidentes.