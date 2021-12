Pedro Castillo: “No nos van a dar muestras de transparencia, honestidad y honradez”

El presidente de la República, Pedro Castillo, aseguró a la población que la gestión en la que está al frente desde el pasado 28 de julio de este año se viene realizando con transparencia, honestidad y honradez. Al término de la inauguración de una nueva fábrica productora de oxígeno en la ciudad de Pacasmayo, región de La Libertad, el jefe de Estado afirmó que el gas de Camisea será para todos los peruanos y prometió bajar el precio del balón.

“ A nosotros no nos van a dar muestras de transparencia, honestidad y honradez , la hemos hecho desde nuestras cunas. (…) No solamente vamos a bajar el gas, porque no podemos estar mendigando un balón, vamos a hacer que el gas de Camisea sea para nosotros, para darle a todos los peruanos. Vamos a hacer que el producto de los peruanos sea para los peruanos”, dijo el primer mandatario.

Asimismo, se mostró preocupado por la salud de los ciudadanos de La Libertad y remarcó que no deben existir privilegios: “ Esta planta de oxígeno es para el pueblo, no puede haber ningún privilegio , es para ustedes”.

Finalmente, Castillo exhortó a la población a mantenerse atentos con el presupuesto que se le destina a cada región y mencionó la posibilidad de facultar a los ciudadanos para que vigilen el dinero que le corresponde.