Alva ante posible contagio de COVID-19: “Estoy cumpliendo las recomendaciones del caso”

La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, anunció que viene cumpliendo los protocolos sanitarios tras sostener una reunión con su homólogo del Senado Español, Ander Gil, quien poco después dio positivo a COVID-19. La legisladora viajó a Europa para cumplir una agenda de reuniones bilaterales.

“Sabiendo que el presidente del Senado español, con quien me reuní, dio positivo a COVID-19, estoy cumpliendo las recomendaciones del caso hasta realizar el descarte antes de mi retorno a Lima . Me encuentro muy bien. Muchas gracias por las muestras de afecto y preocupación”, escribió Alva en su cuenta de Twitter.

La presidenta de la Mesa Directiva no tendría que cumplir cuarentena en España. Las autoridades sanitarias de ese país no disponen aislamiento para los contactos de personas contagiadas de coronavirus, siempre y cuando estos posibles portadores cuenten con el esquema completo de vacunación. En estos casos, recomiendan evitar el contacto con personas vulnerables y no acudir a eventos multitudinarios.

Presidenta del Congreso está a la espera de someterse a un descarte de COVID-19.

Ander Gil había publicado en Twitter que el reciente contagio lo obligó al aislamiento y a suspender su agenda pública. “Seguiré con mis obligaciones por medios telemáticos hasta que me digan los médicos”, sostuvo el líder senatorial.

¿Por qué María del Carmen Alva está en España?

María del Carmen Alva cumple una gira de reuniones bilaterales con representantes políticos españoles. Los congresistas Wilson Soto (Alianza para el Progreso) y Ernesto Bustamante (Fuerza Popular) forman parte de la delegación peruana en España.

Después de la cita con el presidente del Senado de España, María del Carmen Alva se reunió con el titular de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados, Pau Marí-Klose. También participaron los miembros de dicha comisión y parlamentarios de distintas bancadas.

Alva reafirmó su interés en mantener estrechos vínculos con el país ibérico debido a su trascendencia en comercio e inversiones, además de los lazos históricos y culturales que unen a ambas naciones. Similar manifestación hicieron los representantes de la comisión española.