Dina Boluarte: “No me veo como presidenta de La República”

La vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, fue consultado sobre si reemplazaría al actual mandatario Pedro Castillo en caso se llegue a concretar el proceso de vacancia presidencial desde el Congreso en su contra. Esto, luego de su participación en el 16° GORE Ejecutivo realizado en Trujillo, actividad que reúne a autoridades del Poder Ejecutivo, gobernadores regionales y sus equipos para implementar políticas en los territorios.

Al respecto, Boluarte aseguró que “no se ve como presidenta de la República” y que solo se ve acompañando a Pedro Castillo en los próximos cinco años de gestión.

“Confío en la madurez política de los congresistas y que ese ruido político, ese golpe de Estado, impulsado desde el Congreso, no se consolide. No queremos un (Manuel) Merino nuevamente poniendo una crisis tan alta el país con el Congreso. Así que no me veo como presidenta de La República, me veo acompañando como vicepresidenta a nuestro presidente (Pedro Castillo) elegido democráticamente ”, declaró a la prensa este viernes.

Asimismo, lamentó “el ruido político que ha sido desde el inicio de la gestión” y consideró que “a pesar de algunos errores” que se hayan cometido en el gobierno de Pedro Castillo, estos no deberían ser motivo para una admisión de vacancia presidencial.

“Nosotros hacemos meas culpas también porque creo que hubo algunos errores que en el camino, pero los estamos corrigiendo. Esperamos que estos ruidos políticos y esta amenaza de la vacancia no se consoliden en un golpe de Estado en el Gobierno ”, expresó a los medios.

Seguidamente, la también ministra de Desarrollo e Inclusión Social añadió: “Está bien, hay errores, creo que se pueden corregir, pero que estos errores y este ruido político no sea pretexto para vacar a un presidente elegido con voto popular y democráticamente . La constitución lo ampara”.

En otro momento, Dina Boluarte exhortó a las bancadas de Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País a “respetar el voto popular del pueblo que ha elegido al presidente Pedro Castillo”.

“Ya estamos casi terminando 2021, quedan cuatro años más de gobierno. En consecuencia, los líderes de los partidos de Renovación Popular Fuerza Popular y otros partidos deberían preparar a sus líderes, seguramente, para ganarse la confianza del pueblo y que el pueblo los elija y puedan administra el país”, aseveró.