Daniel Urresti postularía a alcaldía de Lima en 2022: “Depende del partido (Podemos Perú) decidir”

El ex candidato presidencial Daniel Urresti adelantó que podría postular a la alcaldía de Lima en las Elecciones Regionales y Municipales del 2022 con Podemos Perú, pero todo dependería de la decisión de su partido.

En conversación con Canal N, reveló que es el encargado de elaborar el plan de gobierno municipal 2023-2026 de la agrupación política por la que postuló en las Elecciones Generales 2021. Añadió que trabaja de la mano con un “equipo técnico de primera”.

“Depende del partido decidir. Comprendo que tengo obligaciones con el partido y como decían los políticos de antes: ‘si el pueblo es el que me lo pide, bueno’. Si el partido agarra y me dice: ‘Daniel, nosotros queremos que nos representes’” , expresó.

Urresti sostuvo que el plan de gobierno en el que está trabajando tendrá dos pilares en materia de seguridad ciudadana: prevención y captura de delincuentes, que serán implementados con el apoyo de la Policía Nacional.

El militar en retiro cuestionó la gestión de Jorge Muñoz como alcalde de Lima. Frente a ello, señaló que su intención es “darle una esperanza a los limeños” para los próximos años.

“Ya falta poco para que este fantasma que tenemos de alcalde se desvanezca totalmente y la próxima vez ojalá tengamos suerte y podamos llevar adelante algo” , finalizó el ex candidato presidencial.

Las elecciones regionales y municipales de Perú de 2022 se llevarán a cabo el domingo 2 de octubre del 2022 en todo el Perú. En dichos comicios se elegirán a las autoridades que asumirán el mando durante el periodo 2023-2026

Urresti sobre Castillo: No estoy con él, pero la vacancia en este momento no es lo adecuado

Asimismo, el ex candidato presidencial comentó que, a pesar de discrepar con el desempeño de Pedro Castillo como presidente de la República, no está a favor de la vacancia. Resaltó que no es el momento adecuado, ya que no se ha realizado el proceso de investigación.