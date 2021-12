César Acuña tras salida de Palacio: ”No vamos a avalar a presidentes corruptos”

El líder fundador de Alianza para el Progreso, César Acuña, ofreció una conferencia de prensa luego de la reunión que sostuvo con el presidente de la República, Pedro Castillo. Acuña detalló que el primer mandatario le señaló que estaba dispuesto a reconocer sus errores. Sin embargo, aclaró que el encuentro no implica una negociación, pues aseguró que su partido no avalará a presidentes vinculados a actos de corrupción.

“El presidente ha dicho que va a reconocer sus errores. El gran error es haber recibido, si es que ha recibido, personas en su domicilio. Es un gran error. Acá es su sitio donde despachar (...). Por si acaso, Alianza para el Progreso no va a avalar a presidentes corruptos. Lo digo aquí en Palacio: no vamos a avalar a presidentes corruptos ”, dijo a la prensa.

Asimismo, aseveró que en caso se llegue a los 56 votos, el gobernante debería apersonarse en el Congreso de la República para ofrecer explicaciones sobre los cuestionamientos en su contra.

“ Le he manifestado que si se llega a los 56 votos, él tiene la obligación moral de irse al Congreso a explicar todos los hechos ocurridos los últimos días. La gente quiere que aclaremos, transparencia y rechaza actos de corrupción. Hoy más que nunca los peruanos estamos buscando que todo se aclare. Si yo fuese presidente, pediría que me levanten la inmunidad presidencial y que me investigue quienquiera”, mencionó.

Acuña agregó que otro de los temas que se tocó en la reunión fue la economía y remarcó que una asamblea constituyente podría ser perjudicial para la nación.

“Hemos hablado de la reactivación económica. La única forma de reactivar la economía es que se promueva la inversión privada. El dinero del Estado se acaba y cuando se acaba, tú te quieres prestar y no te prestan. Y ahí comienza la crisis. Nadie va a invertir si es que se promueve una asamblea constituyente donde no existen reglas claras”, enfatizó.

Finalmente, añadió que su partido no tiene intenciones de venderse, pero que lo que ahora necesitan es gobernabilidad y estabilidad.

“Por si acaso, no hay ningún negociado. Yo no he venido a negociar. Que quede muy claro porque en algunos medios de comunicación está circulando que yo negocio, que hay venta de votos. Yo confío en los congresistas. Los congresistas de APP no van a venderse. Lo que hoy más queremos es gobernabilidad y estabilidad”, culminó.