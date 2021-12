Alejandro Soto: “Pedro Castillo no ha deslindado de manera categórica”

El congresista de Alianza por el Progreso Alejandro Soto adelantó que votará a favor de la admisión de vacancia presidencial con la finalidad de que el presidente de la República, Pedro Castillo, acuda ante el pleno para que brinde sus descargos por sus reuniones sin agendar en su vivienda de Breña. Aunque este tema no forma parte de los motivos expuestos como causales de vacancia, el legislador espera que el tema sea abordado por el jefe de Estado.

“Nosotros, firmes y consecuentes. Hemos apostado por que esa moción de petición de vacancia contra Pedro Castillo sea admitida a trámite. (…) En el mensaje presidencial que ha tenido el presidente no ha deslindado de una manera contundente y categórica respecto de las reuniones que ha tenido con empresarios y políticos en una casa en Breña. Eso tiene que ser aclarado al país”, declaró a Canal N.

Por otro lado, Alejandro Soto discrepó con respecto a la propuesta del jefe de Estado para reunirse con los líderes políticos: “Hoy lo he escuchado decir (al jefe de Estado) que va a convocar a los líderes de los distintos partidos políticos. Ese no es el camino. No tiene que rendirles cuentas a los líderes de los partidos políticos, sino que tiene que rendirle cuentas al país; y como no lo hizo en su mensaje a la nación, sería en el Congreso donde tendría que darle cuentas al país”, agregó.

Reunión de Castillo con los líderes políticos

Este último jueves, el presidente Pedro Castillo anunció que se reunirá con los líderes políticos de las diferentes agrupaciones con representación parlamentaria el viernes 3 y lunes 6 de diciembre, según se informó a través de un comunicado oficial de Presidencia.

En estas dos fechas, el mandatario abordará temas relacionados a la reactivación económica, lucha contra la pandemia y acciones de respuesta tras el terremoto en Amazonas, señala el documento, además de la “estabilidad política y gobernabilidad”.

Las últimas de estas reuniones se darán un día antes de que en el Congreso se vote si se admite a debate la moción de vacancia presidencial contra Pedro Castillo, votación programada para el próximo 7 de diciembre. El comunicado señala que desde Palacio de Gobierno se informará el cronograma de estos encuentros.