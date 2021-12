Jeffrey Radzinsky: “Una eventual vacancia no implicaría una mayor estabilidad”

El Tribunal Constitucional perdió la oportunidad de limitar el uso de la vacancia presidencial tras el golpe de Estado cometido contra Martín Vizcarra el 9 de noviembre del 2020. Ahora, Pedro Castillo enfrenta un pedido de destitución por incapacidad moral permanente a solo 129 días de asumir el poder

Jeffrey Radzinsky, consultor político, explicó que se debe reformar constitucionalmente esta figura al igual que la cuestión de confianza, censura y disolución del Congreso para mejorar la relación Ejecutivo-Legislativo.

“Hay una serie de medidas que estamos viendo que en la práctica no están resultando, que no están siendo óptimas, entonces sobre eso debería haber un debate de fondo”, manifestó.

René Gastelumendi, conductor de Grado 5 de Epicentro TV, recordó que la vacancia presidencial ha sido tergiversada desde el mandato de Pedro Pablo Kuczynski. Radzinsky sostuvo que la vacancia, en la práctica, es solo un agregado de votos.

Pese a que hay factores en contra de Pedro Castillo como su mala gestión en el Poder Ejecutivo, su baja aprobación y las vinculaciones a actos de corrupción, el consultor político aclaró que el Legislativo posee intereses particulares para promover la vacancia.

Si el Parlamento logra sacar a Castillo Terrones, Dina Boluarte, vicepresidenta de la República, asumiría la Presidencia. No obstante, cuestionó si la oposición aplicaría nuevamente la figura constitucional para destituirla en un corto plazo.

“Una eventual vacancia nos tiene que llevar a la pregunta de ¿qué pasa después? (...) Una eventual vacancia no implicaría una mayor estabilidad. Sin duda hay una pésima gestión gubernamental”, afirmó.

Recalcó que se ha desnaturalizado completamente la vacancia presidencial, ya que la iniciativa propuesta por la congresista Patricia Chirinos está siendo utilizada como una interpelación, figura inexistente en la Constitución vigente.

“El presidente Castillo comete un grave error al no rendir cuentas, de no atender a los periodistas, de no atender conferencias”, criticó.