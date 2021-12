Convocan marcha para el 7 de diciembre en contra de la vacancia presidencial

El Frente por la Democracia y la Gobernabilidad ha convocado a una marcha para el martes 7 de diciembre con el objetivo de manifestarse en contra de la vacancia al presidente Pedro Castillo. Ese mismo día, el Congreso evaluará si admite o no la moción de vacancia presidencial presentada por Patricia Chirinos, tercera vicepresidenta del Parlamento, con el apoyo de un sector de la oposición.

Mary Coila, presidenta del Partido Magisterial y Popular, organización que busca ser reconocida por el JNE, impulsa esta marcha y, en diálogo con La República, indicó que desde el Frente por la Democracia critican lo que Chirinos significa.

“ Ella representa a todos estos grupos que han estado vinculados durante todos estos últimos gobiernos a la corrupción y a este plan de desconocimiento de las elecciones en segunda vuelta. Ellos, desde el primer día, han estado con este tema del plan de la vacancia, de no dejar gobernar al profesor Pedro Castillo. Hemos visto un Congreso obstruccionista, golpista y contra eso estamos”, expresó.

PUEDES VER: Pedro Castillo no estaría obligado a responder al Congreso sobre visitas en Breña

“Venimos de cinco años donde hemos cambiado cuatro presidentes por esas pugnas que se han dado entre ellos, entre los grupos de poder, y nosotros desde abajo solamente mirando. ¿Qué beneficio hemos tenido del cambio de cuatro presidentes? Ninguno porque la crisis política ha agudizado la crisis económica. Se vino el tema de la pandemia y nos encontró desarticulados, enfrentados, y eso no queremos”, añadió.

Coila también apuntó que ellos quieren un Legislativo que trabaje y legisle “en función de las grandes mayorías” y refirió que eso no ocurre con el actual Parlamento. Aseguró que el pueblo “está cansado” y, por esa razón el, “Congreso tiene más de 70% de rechazo”.

“Entonces, este Congreso, que no tiene el apoyo popular, así junte ochenta y tantas firmas no representa el sentir de las grandes mayorías. Ellos están representando los intereses de los grupos que están tras de ellos y eso ya no lo podemos permitir. No nos engañan cuando dicen que quieren vacar porque están preocupados por nuestras vidas”, manifestó.

PUEDES VER: Karelim López tiene relación con consorcio que ganó millonario contrato

Asimismo, la presidenta del Partido Magisterial y Popular precisó que ellos se van a encargar de hacer lo que les corresponde por ser parte del pueblo; es decir, de “salir a las calles a defender lo que representa Pedro Castillo”.

“Nosotros no defendemos a la persona, defendemos a lo que representa (el mandatario) para la voluntad mayoritaria del pueblo peruano. Y eso se tiene que respetar. No podemos estar en este enfrentamiento, en esta crisis que no permite generar soluciones”, enfatizó.