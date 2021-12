Asesor de comunidad de Aquia asegura que fue a casa de Breña pero no vio a Pedro Castillo

El asesor de la Comunidad Campesina de Aquia (Áncash), Raymundo Valverde Ríos, ha señalado que, pese a haber asistido al domicilio ubicado en Breña donde Pedro Castillo despachaba extraoficialmente, no se reunió con el presidente de la República.

En conversación con RPP, Valverde aseguró que no conoce al mandatario y que sus visitas registradas en octubre y noviembre fueron para reunirse con Tania Peralta Sánchez, ya que era su clienta y requería de asesoría legal.

El abogado afirmó que no tenía conocimiento de que Castillo Terrones atendía reuniones en la casa ubicada en el pasaje Sarratea, y reiteró que su asistencia fue solo para atender a Peralta Sánchez.

PUEDES VER: Bruno Pacheco recibió depósitos de origen desconocido

“Yo no he ido a la casa ubicada en Breña a reunirme con el presidente. Yo no conozco al señor presidente, no tengo el gusto. Yo he ido a Breña a pedido de la señora Tania Peralta Sánchez. Si bien es cierto ella tiene domicilio en ese lugar, mi visita se ha restringido únicamente a atender una solicitud de asesoría legal de la señora... Una relación típica de trabajo”, dijo.

Según un informe del programa dominical Cuarto Poder, Tania Peralta es una de las accionistas minoritarias de la empresa Abdala. Esta última tiene como socio principal a Segundo Sánchez Sánchez, empresario cajamarquino que cedió el inmueble de Breña a Castillo Terrones cuando estaba en campaña electoral.

PUEDES VER: Karelim López tiene relación con consorcio que ganó millonario contrato

Asesoría a la comunidad de Aquia en Áncash

Raymundo Valverde ha señalado que solicitó la instalación de una mesa de diálogo siguiendo los procedimientos legales pertinentes, y que no tuvo ningún tipo de privilegio por parte de los ministros o del ex jefe de gabinete, Guido Bellido. Cabe resaltar que la comunidad a la que asesoraba inició un paro en octubre pasado contra la empresa minera Antamina.

Según el abogado, su trabajo consistió en facilitar la conversación entre Adán Damián, dirigente de la comunidad; Eduardo González, ministro de Energía y Minas; y un representante de Antamina, con la finalidad de conformar la mesa de diálogo.