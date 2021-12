Kamiche incómodo con Castillo: No me han tomado en cuenta para el GORE Ejecutivo

El congresista de Perú Libre Luis Kamiche se sumó a la crítica de los gobernadores regionales contra el presidente de la República, Pedro Castillo, y la jefa del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, por no haberle dado la importancia debida al 16.° GORE Ejecutivo, que tiene sede en La Libertad. El parlamentario oficialista señaló que no fue tomado en cuenta para la reunión y dijo sentirse consternado.

“Con mucha vergüenza tengo que decir que no sé absolutamente nada porque a mí ni quiera me han tomado en cuenta para esa reunión. Ni siquiera me han invitado. (…) Yo estoy con todo el ánimo de participar como el representante de un poder del Estado, de tratar de generar alternativas de solución, pero se me está haciendo de lado y eso me desconcierta”, declaró a RPP.

Este último jueves, durante el GORE Ejecutivo, los gobernadores de diferentes regiones del país tomaron la decisión de retirarse y criticaron la baja asistencia de representantes del Poder Ejecutivo: solo había tres ministros de Estado (Educación, Energía y Minas y Relaciones Exteriores). Por su parte, la primera ministra, Mirtha Vásquez, anunció su arribo recién para la tarde de este jueves 2 de diciembre. También se solicitaba la presencia del presidente Pedro Castillo.

El legislador se mostró incómodo debido a que él es representante de La Libertad, y aseguró que viene trabajando en un proyecto de ley que propone que sea de interés nacional el tema de la contaminación del río Moche: “Por sí solo no se va a recuperar; es un río inerte. Y el Estado, declarando esto a nivel nacional, puede determinar dentro de la sinergia cómo va a recuperar el río”, expresó.