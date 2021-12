La única opción de Pedro Castillo

En La Entrevista, Paola Ugaz conversó con el economista Álvaro Henzler. Según su análisis basado en los últimos once gobiernos del Perú, la vacancia de Pedro Castillo es casi un hecho, aunque aún posee una salida, una alianza con el centro político.

¿Cómo se salvaría Pedro Castillo? ¿Qué tendría que hacer?

Creo que el milagro sucede cuando independientemente del contexto, uno tiene una disposición y humildad para cambiar de derrotero a partir de un camino que no era el adecuado y, como sigo creyendo en los milagros, me gustaría creer que el presidente Castillo tiene el liderazgo y la humildad para reconocer que el camino que ha recorrido en estos más de 100 días no es el camino que le va a dar esperanza y bienestar a todos los peruanos.

En tu última columna en Perú 21 titulada Única opción, dices que algo se puede hacer, pero ¿cómo se hace?

Básicamente, analizo las últimas once elecciones. Hubo cuatro oportunidades donde no solamente el gobierno de turno tenía una minoría en el Congreso; sino que era segunda o tercera minoría. De estas cuatro, tres de ellas: Belaúnde en el 63, Fujimori en el 90 y PPK en el 2016 terminaron en un golpe militar, un autogolpe o una renuncia después de una vacancia.

Si proyectamos matemáticamente el ejercicio y si Fuerza Popular, Avanza País y Renovación Popular se unen, las matemáticas nos dirían que hay altas probabilidades de una vacancia, una renuncia o un autogolpe.

Por eso, termino la columna diciendo que la única opción que tiene el país para permanecer en gobernabilidad y que Castillo se mantenga en el poder es una alianza distinta a la que ha venido teniendo. Él decidió permanecer en el cuerpo de Perú Libre con los profesores, con una alianza con Juntos por el Perú, pero eso no le ha alcanzado.

La única opción que tiene él es que decida hacer una alianza con los partidos de gobierno del centro. Eso significaría que sea un modelo parlamentarista, por ende, entrega parte del poder no solo a la izquierda.

Pero, ¿qué es ser de centro?

Es una buena pregunta. No es solo una coalición de partidos políticos que tienen representación en el Congreso, digamos todos los que están a la derecha de Juntos por el Perú y Perú Libre: Podemos, APP, Acción Popular y el Partido Morado. Creo que el Perú, como nación, está en depresión y cuando uno está en depresión, la ansiedad, la reacción, la respuesta rápida y furibunda no nos permite ver con más claridad esas figuras más republicanas, más de centro.

¿Qué deberían hacer para que no los vaquen?

Un elemento importante del liderazgo es el nivel de introspección que se tiene que tener con uno mismo. No estoy tan seguro de cuál es el nivel de madurez espiritual, emocional y de introspección del presidente. Probablemente, su esposa lo tenga porque en pequeñas entrevistas que ella ha dado ha mostrado bastante más transparencia, vulnerabilidad y sencillez.

Es interesante como el presidente ha sido romantizado como un campesino, un rondero, lo cual es correcto. Sin embargo, su rol principal es de sindicalista y político sin experiencia. No conocemos las motivaciones más profundas del presidente. El consejo es que busque un terapeuta, alguien que le ayude a entender cuáles son sus reales motivaciones.