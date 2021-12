Karol Paredes: “No estoy a favor de la vacancia, pero voy a tener que alinearme a lo que indique la bancada”

La congresista Karol Paredes, de la bancada de Acción Popular, se mostró en contra de la moción de vacancia que presentó su colega Patricia Chirinos (Avanza País) contra el presidente de la República Pedro Castillo Terrones. No obstante, aseguró que en la votación para decidir si se admite el documento ella marcará como lo haga su grupo parlamentario.

“Yo te voy a dar mi opinión personal. No estoy a favor de la vacancia, pero voy a tener que alinearme a lo que indique la bancada. Nosotros estamos en una semana de representación, donde cada uno está en su zona. El lunes o martes vamos a reunirnos para definir cuál va a ser nuestra posición”, declaró la legisladora en diálogo con Exitosa.

También se refirió al pronunciamiento de un grupo de militantes de Acción Popular quienes solicitaron a los congresistas de la lampa que se sumen a la moción de vacancia presidencial. Al respecto, Paredes indicó que ella respeta “mucho la posición de la organización”, pero que la militancia acciopopulista “tiene que respetar la posición de la bancada” .

“En términos personales, no estoy en estos momentos para debilitar el tema de la gobernabilidad que tanta falta nos hace a nivel de país . Tenemos que aprender a ser respetuosos con la democracia y también a respetar la institucionalidad”, manifestó.

Y añadió: “Nuestras regiones necesitan un sinnúmero de cosas. Tenemos el problema de las carreteras, el problema de salud y educación. Necesitamos la reactivación económica. Yo sé que esto (la moción de vacancia) es un tema importante, pero hay cosas más urgentes que nuestra población está demandando”.

Paredes dice que no le interesa lo que diga López Aliaga

Asimismo, la legisladora Karol Paredes comentó que no le “interesa lo que pueda decir” el excandidato presidencial por Renovación Popular, Rafael López Aliaga, quien había señalado que si Acción Popular no se suma a la moción de vacancia estaría traicionado al país.

“Yo respeto su posición y opinión, pero no puedo estar respondiendo a formas de expresarse de determinados políticos. Tengo mi forma de pensar y de tomar decisiones. Pero no porque alguien me dice lo que tengo que decir y hacer, lo tengo que hacer. Yo también respondo a una región, a mi pueblo”, dijo la congresista.